GQ compie 20 anni e festeggia con una mostra

Grande festa a Roma : il gay pride compie 25 anni : C’era solo un carro, il 2 luglio 1994, che sfilava per le vie di Roma, da piazza Santi apostoli fino a piazza Campo de’ Fiori. Un po’ di musica. Qualcuno aveva degli striscioni, la gente seguiva in corteo, delle ragazze ballavano. Il giorno dopo, del primo gay pride italiano, Repubblica scriveva: «Come nella grandi manifestazioni operaie degli anni ’70, anni di tensione e di dure battaglie sindacali, sono stati distribuiti fischietti e ...

L’Arma dei Carabinieri compie 205 anni : manifestazione per celebrare fondazione : Roma- Oggi 5 giugno ricorre il 205° Annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Nella mattinata, il Comandante Generale Giovanni Nistri rendera’ omaggio ai Caduti deponendo una corona d’alloro al Sacrario del Museo Storico dell’Arma. A seguire si rechera’ al Quirinale dove, con una rappresentanza di Carabinieri, comprendente i Vertici del Comando Generale e personale delle varie organizzazioni dell’Arma, ...

L’uomo del giorno - Alberto Malesani : compie 65 anni uno degli allenatori più sanguigni e controversi degli ultimi anni : Torna il nostro classico appuntamento con la rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista di oggi è Alberto Malesani, allenatore molto discusso nell’ultimo decennio. Nato il 5 giugno del 1954 a Verona, Malesani compie oggi 65 anni. Dopo una carriera da calciatore non da annoverare negli annali del calcio, riceve la chiamata del Chievo per allenare la Primavera gialloblu. Nel 1993 viene promosso alla guida della prima ...

Auguri Paperino - il 9 giugno compie 85 anni : Auguri Paperino! Sembra incredibile, ma il papero disneyano più amato, paladino dei pasticcioni e degli sfortunati, sempre pronto ad aiutare gli altri, il 9 giugno taglierà il traguardo degli 85 anni! Il settimanale Topolino, che ha proprio in Paperino uno dei suoi personaggi più seguiti e richiesti dai lettori, gli dedicherà un numero monografico in edicola mercoledì 5 giugno: un`edizione da non perdere, che vedrà il mitico Paolino Paperino ...

L’uomo del giorno - Luigi Di Biagio : l’allenatore della Nazionale Under 21 compie 48 anni : Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista di oggi è Luigi Di Biagio, ex calciatore ed attuale ct della Nazionale Under 21 italiana, che compie 48 anni. Nato a Roma, fa la trafila nelle giovanili della Lazio. Viene ceduto al Monza, dopo aver fatto l’esordio in Serie A con i biancocelesti. In Brianza trascorre tre stagioni. Passa poi al Foggia di Zeman per altre tre ...

Madonnina Monte Mario compie gli anni : domani celebrazioni : Roma – Messa del Cardinale Angelo De Donatis, la banda, una corona di rose portata ai piedi della Madonnina, gastronomia e musica, sono gli ingredienti della festa della Madonnina, la statua di Maria “Salus populi romani”, che dal punto piu’ alto di Monte Mario guarda e benedice la Citta’. La “Madonnina”, la statua alta 9 metri che poggia su un piedistallo alto 18 metri, e’ uno dei simboli della ...

L’uomo del giorno - Marco Reus : il piccolo mago compie 30 anni : Torna il nostro classico appuntamento con la rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista di oggi è Marco Reus, attaccante del Borussia Dortmund che compie 30 anni. Nasce il 31 maggio 1989 a Dortmund ma, dopo le giovanili in vari club tedeschi, inizia a giocare a grandi livelli con il Borussia Monchengladbach. Inizia, seppur ancora giovane e acerbo, a mostrare il suo talento e a ritagliarsi spazi importanti. A 21 anni arriva ...

Motori – Bugatti Veyron : l’auto che ha creato il mondo delle hypercar compie 19 anni [GALLERY] : Bugatti Veyron, l’auto che ha ridefinito il mondo delle auto sportive, creando il segmento delle hipercar, compie oggi 19 anni Bugatti Veyron è entrata nella leggenda nel momento stesso in cui ha fatto la sua prima apparizione 19 anni fa. Era il 2000 quando la Bugatti dopo anni passati in sordina, scioccava il mondo automobilistico con la sua Veyron, quattro turbo compressori ed un enorme motore W16 7.9 litri da oltre mille cavalli, ...

Energia : liberalizzazione compie 20 anni : Una transizione energetica efficace che ponga il consumatore al centro del mercato, ma che stia al passo con gli obiettivi europei.

Google Foto compie quattro anni : breve panoramica su un successo da un miliardo di download : Forse neanche in Google immaginavano che in quattro anni sarebbe diventata una delle app per la gestione di video e immagini più utilizzate al mondo L'articolo Google Foto compie quattro anni: breve panoramica su un successo da un miliardo di download proviene da TuttoAndroid.

Nati oggi : ecco chi compie gli anni in giugno : 1 giugno Festa nel mondo del cinema e della musica: Morgan Freeman compie 82 anni e festeggia nello stesso giorno di Orietta Berti (74 anni), Tom Holland (23), Jonathan Pryce (72), Amy Schumer (38), Heidi Klum (46 anni) e Alanis Morrissette (45). Marilyn Monroe è nata il primo giugno del 1926 2 giugno Happy 40 a Morena Baccarin. Charile Watts compie 77 anni, Sergio Aguero compie 31 anni, mentre Giulia Michelini ne fa 34, Liam Cunningham (58), ...

Infinito Leopardi compie 200 anni : testo e parafrasi della poesia : Infinito Leopardi compie 200 anni: testo e parafrasi della poesia L’Infinito, uno dei capisaldi della poesia italiana, il capolavoro del poeta di Recanati, Giacomo Leopardi, che scrisse questa poesia ben 200 anni fa. E proprio per l’occasione sono previsti eventi celebrativi su tutto il territorio, con il Miur che ha dedicato un evento particolare proprio per questa ricorrenza. Più di 2.800 studenti, fa sapere il Miur, prenderanno parte con ...