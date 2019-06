Finals NBA – Un sontuoso Curry non basta a Golden State | Toronto sbanca la Oracle Arena e

NBA Finals 2019 : Toronto espugna con merito la Oracle Arena e va sul 2-1. Un eroico Curry non basta a Golden State : I Toronto Raptors espugnano la Oracle Arena, vincono gara-3 e si portano sul 2-1 nelle NBA Finals 2019. Partita perfetta dei canadesi, che giocano benissimo e si impongono con merito per 123-109 contro i Golden State Warriors. Grande prestazione di Kawhi Leonard, miglior marcatore dei suoi con 30 punti. Raptors che ritrovano finalmente Kyle Lowry, autore di 23 punti, ma sono importantissimi anche i 18 di Pascal Siakam e soprattutto Danny ...

Live Golden State-Toronto - gara-3 NBA Finals 2019 in DIRETTA : Raptors avanti a fine terzo quarto (83-96)

Live Golden State-Toronto - gara-3 NBA Finals 2019 in DIRETTA : Warriors e Raptors si sfidano alla Oracle Arena per il 2-1 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA Live di Golden State Warriors-Toronto Raptors, gara-3 delle NBA Finals 2019. Le NBA Finals 2019 si trasferiscono in quel di Oakland per una gara-3 che può risultare fondamentale nella serie tra i Golden State e i Toronto. Si riparte dall'1-1 maturato in Canada, con la brillante vittoria dei Raptors in gara-1 e con il cuore dei Warriors uscito tutto in gara-2. Proprio la sfida di lunedì ha lasciato più di ...

NBA Finals 2019 : Golden State con il dubbio Thompson per gara-3 - Toronto cerca il colpo alla Oracle Arena : Le NBA Finals 2019 si trasferiscono in quel di Oakland per una gara-3 che può risultare fondamentale nella serie tra i Golden State e i Toronto. Si riparte dall’1-1 maturato in Canada, con la brillante vittoria dei Raptors in gara-1 e con il cuore dei Warriors uscito tutto in gara-2. Proprio la sfida di lunedì ha lasciato più di un problema alla formazione di Steve Kerr. Kevin Looney ha chiuso con ogni probabilità in anticipo le sue ...

Finals NBA – Brutta notizia per gli Warriors : Kevin Durant salterà anche Gara-3 per infortunio : Dopo le assenze in Gara-1 e Gara-2, i Golden State Warriors dovranno fare a meno di Kevin Durant anche in Gara-3: KD ancora alle prese con il problema al polpaccio Procede lentamente il recupero dall’infortunio di Kevin Durant. Il cestista di Golden State si è infortunato in Gara-5 della semifinale di Conference contro i Rockets e non è più sceso in campo. L’ex Thunder ha saltato l’intera serie contro i Blazers, in realtà ...

Golden State-Toronto - Gara-3 NBA Finals 2019 : programma - orario - tv e streaming : Questa notte si disputa Gara-3 delle Finali NBA 2019 tra i Golden State Warriors campioni in carica, che giocano per la prima volta in casa nella serie, e i Toronto Raptors. La franchigia di Oakland vincendo in Canada gara-2 ha ribaltato il fattore campo delle Finali e il favore delle partite casalinghe passa dalla sua parte. Per i Warriors, vittoriosi per 109-104 con un parziale decisivo di 34-21 nel terzo quarto, ci sono stati 25 punti di Klay ...

NBA Finals – Si allunga l’infermeria dei Golden State Warriors : frattura per Looney - Thompson in forse per Gara-3 : Brutta tegola per i Golden State Warriors: frattura alla cartilagine per Looney, stagione finita! Ancora in forse la presenta di Thompson in Gara-3 Si allunga la lista dell’infermeria dei Golden State Warriors in vista di gara 3 delle Nba Finals contro i Toronto Raptors con la serie sull’1-1. La vittoria all’Air Canada Center ha lasciato degli strascichi con la frattura alla cartilagine che collega la prima costola allo ...

Finals NBA – Infortunio per Klay Thompson : i Golden State Warriors tremano : Infortunio per Klay Thompson in Gara-2 delle Finals NBA: il cestista dei Golden State Warriors costretto ad uscire per un problema al bicipite femorale Successo in Gara-2 e serie messa subito in parità per i Golden State Warriors, vittoriosi nella notte 104-109 ai danni dei Toronto Raptors. Nonostante il risultato positivo, gli Warriors hanno ben poco da sorridere. L’Infortunio patito da Klay Thompson infatti, ha fatto restare i fan con il ...

VIDEO NBA Finals 2019 - Toronto Raptors-Golden State Warriors : riassunto e highlights di gara-2 : I Golden State Warriors vincono gara-2 delle NBA Finals 2019, andando a espugnare la Scotiabank Arena, casa dei Toronto Raptors e primo impianto canadese a ospitare l’ultimo atto della massima lega professionistica del continente americano. Nonostante i 34 punti e 14 rimbalzi di Kawhi Leonard, Golden State trova risorse infinite dopo i 25 di Thompson e i 23 di Curry, tant’è vero che l’uomo decisivo è Andre Iguodala, uno che non ...

VIDEO NBA Finals 2019 - Toronto Raptors-Golden State Warriors : il parziale da urlo dei campioni in carica nel terzo quarto : Quando comincia il terzo quarto, gara-2 tra Raptors e Warriors è in sostanziale equilibrio. Sei minuti dopo, ha cambiato totalmente faccia. Merito del parziale di 18-0 di Golden State, in grado di mettere in piedi un momento di pallacanestro dei suoi, senza un protagonista particolare, ma con tutti coinvolti a vario titolo. Alla lunga, questa fase dell’incontro si rivela decisiva per portare il fattore campo dalla parte degli uomini di ...

VIDEO NBA Finals 2019 - Toronto Raptors-Golden State Warriors : Klay Thompson MVP di gara-2 : 25 punti, 5 rimbalzi, 5 assist: queste sono le cifre di Klay Thompson, che finisce come MVP di gara-2 di queste NBA Finals rivelandosi fattore di grandissima importanza nel successo dei Golden State Warriors, capaci di espugnare la Scotiabank Arena (ex Air Canada Centre) di Toronto, ribaltando dunque il fattore campo. Ha già quattro Finals alle spalle, l’altro Splash Brother, ma non sembra sentirlo minimamente, e continua a tirare, e ...