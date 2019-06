Caserta | palpeggiava le minorenni al parco | arrestato immigrato

ilgiornale

(Di giovedì 6 giugno 2019) Ignazio Riccio I carabinieri, dopo aver pedinato l’uomo per lungo tempo, sono intervenuti cogliendolo in flagrante. L’extracomunitario ha cominciato ad inveire contro i militari, colpendoli con calci e pugni Era stato segnalato da tempo da diverse persone: Felix Owolabi, un pregiudicato 24enne di origini nigeriane, importunava alcunenelpubblico cittadino di Casapesenna, in provincia di. L’extracomunitario, con la scusa di voler fare due chiacchiere, invitava le ragazze a sedere sulle sue gambe, per poi palpeggiarle e usare nei loro confronti violenza sessuale. Un rituale che si è ripetuto negli ultimi mesi, mettendo in allarme le famiglie delno. I carabinieri di San Cipriano d’Aversa, dopo aver pedinato l’uomo per lungo tempo, sono intervenuti cogliendo in flagrante l’, che, una volta scoperto, ha cominciato ad inveire contro i ...