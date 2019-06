Biomutant torna a mostrarsi in azione in un video gameplay di 30 minuti

eurogamer

(Di giovedì 6 giugno 2019) Grazie alla segnaldi DSOGaming, apprendiamo che il canale YouTube EDGE OFFICIAL ha condiviso unche mostra 30didi. Questovi fornirà uno sguardo nuovo e approfondito all'RPG d'open-world.è un gioco post apocalittico, con un esclusivo sistema di combattimento in stile arti marziali che vi consente di mescolarecorpo a corpo, shooting e abilità.Il sistema di combattimento in stile arti marziali del gioco vi permetterà la massima libertà di movimento e agilità mentre mescolerete shooting, melee e i poteri delle mutazioni.Leggi altro...