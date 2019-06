Ancona | morì a 7 anni per otite curata con omeopatia | condannati i genitori

repubblica

(Di giovedì 6 giugno 2019) Pena di tre mesi per il papà e la mamma del piccolo Francesco, deceduto duefa. A settembre si aprirà il processo al medico pesarese che aveva consigliato i prodotti omeopatici alla famiglia

