scuolainforma

(Di giovedì 6 giugno 2019) IPAS per consentire ai precari con 36 mesi di servizio di abilitarsi saranno inseriti nel primo provvedimento normativo utile. Questo era stato dichiarato da Bussetti a margine del tavolo di lavoro al MIUR al quale stanno partecipando i sindacati per definire i dettagli con i quali saranno effettuate le nuove immissioni in ruolo. Relativamente al servizio svolto nelle scuole paritarie, il Presidente della VII Commissione Istruzione Senato, sen. Pittoni, aveva chiesto che l’ordine d’accesso al PAS non fosse in “subordine rispetto alle statali”. La ripresa dei lavori La questione della stabilizzazione docenti precari con 36 mesi è stata aggiornata a martedì prossimo, come dall’ avviso inoltrato dal capo di gabinetto del Miur dott. Chinè che ha convocato le OO.SS. presso il salone dei ministri alle ore 11:30. È urgente definire la questione sotto il profilo della ...

scuolainforma : A quando emendamento su DL crescita per i nuovi PAS - LuganoPs : RT @PartSoc: La Presidente del Nazionale @MarinaCarobbio ha ordinato una pausa di 15 minuti il 14 giugno, quando le donne scenderanno in pi… - KatiaCarobbio : RT @PartSoc: La Presidente del Nazionale @MarinaCarobbio ha ordinato una pausa di 15 minuti il 14 giugno, quando le donne scenderanno in pi… -