Il padre si fa selfie col figlio 12enne incatenato alla vasca mentre lui muore di fame

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Eduardo Posso era un ragazzino di 12 anni; è morto in modo atroce lo scorso 30 maggio:da bagno e lasciato morire dida coloro che avrebbero dovuto amarlo e proteggere, ovvero il suoe la sua matrigna, Luis Posso e Dayana Marina Flores, di Bloomington nello Stato Usa dell'Indiana, entrambi lavoratori in ambito circense, ed ora accusati di omicidio. A portarlo in ospedale è stato proprio l'uomo, ma ormai per Eduardo non c'era più nulla da fare. Stando a quanto riportato da The Mirror, il bambino era visibilmente denutrito, il corpo pieno di lividi e i medici hanno rilevato una percentuale di grasso nel suo corpo dello 0%. Gli inquirenti hanno immediatamente scoperto che il responsabile di quello scempio erano i genitori.Le indagini hanno portatoluce che Eduardo veniva liberato soltanto di giorno quando doveva distribuire volantini per il circo itinerante per il quale la coppia lavorava. Il resto della giornata lo passata legatocon delle catene e un collare per i cani, il tutto sotto gli occhi dele della matrigna che avevano instto una telecamera nel bagno. Gli investigatori sospettano che gli abusi sul dodicenne potrebbero essere continuati per parecchi mesi.