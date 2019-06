Tre offre 3Cube GIGA Illimitati con modem Wi-Fi incluso a 14 | 99 euro al mese in alcune

Roland Garros – Naomi Osaka soffre ma stacca il pass per il terzo turno - l’Azarenza si arrende in Tre set : La numero uno del ranking WTA stende in tre set la coriacea Azarenka, passata in vantaggio prima di essere ribaltata dalla giapponese Prima soffre, poi stacca il pass per il terzo turno del Roland Garros 2019. Naomi Osaka rimane in tabellone, battendo in tre set una coriacea Vika Azarenka riuscita a passare in vantaggio di un set, prima di essere stesa in rimonta dalla numero 1 del ranking WTA. Il match termina 4-6, 7-5, 6-3 per la ...

Putintseva trionfa a Norimberga - YasTremska soffre e vince a Strasburgo : Yulia Putintseva stende Tamara Zidansek e si prende la finale di Norimberga: Dayana Yastremska batte Caroline Garcia nell’ultimo atto di Strasburgo Sabato di finali in giro per il mondo, appena prima che inizi il Roland Garros. Yulia Putintseva trionfa sulla terra rossa di Norimberga, imponendosi in tre set sulla slovena Tamara Zidansek. La tennista kazaka, numero 39 del ranking mondiale femminile, ha avuto la meglio sull’avversaria ...

MenTre Huawei soffre - Samsung rinnova la licenza Android con Google : Mentre Huawei è in grosse difficoltà per il ban USA, Samsung ne approfitta per rinnovare il contratto per la licenza Android con Google. L'articolo Mentre Huawei soffre, Samsung rinnova la licenza Android con Google proviene da TuttoAndroid.

La versione Bluetooth di Titan Security Key poTrebbe non essere sicura e Google offre la sostituzione gratuita : Google ha identificato un problema con la variante Bluetooth delle sue chiavi di sicurezza Titan per l'autenticazione a due fattori L'articolo La versione Bluetooth di Titan Security Key potrebbe non essere sicura e Google offre la sostituzione gratuita proviene da TuttoAndroid.

Smoon UI offre olTre 4500 icone circolari con accenti scuri e più di 70 sfondi : Smoon UI è un'applicazione che permette di personalizzare i dispositivi mobili con un pacchetto di icone dalla forma circolare con accenti scuri realizzate a mano con grafica vettoriale. L'icon pack include oltre 4500 icone e più di 70 sfondi basati sul cloud con il supporto per Muzei Live Wallpaper, mentre l'interfaccia utente permette di cercare le icone per nome e visualizzare l'anteprima, inoltre integra lo strumento per la richiesta di ...

Internazionali d’Italia 2019 : Marco Cecchinato soffre ma sconfigge Alex de Minaur in Tre set. L’azzurro accede al secondo turno : Missione compiuta per Marco Cecchinato. L’azzurro (n.19 del mondo) soffre ma supera in tre set il Next Gen australiano Alex De Minaur, numero 26 ATP, con il punteggio di 4-6 6-3 6-1, venendo fuori alla distanza e concludendo in 2 ore e 12 minuti di partita. Con questo risultato l’italiano riscatta la sconfitta nell’unico precedente, risalente al torneo di Wimbledon dell’anno passato, ed accede al secondo turno dove lo ...

WTA Madrid – Pliskova soffre ma accede al secondo turno - YasTremska battuta in Tre set : La tennista ceca perde il primo set, compiendo poi una super rimonta che le permette di accedere al secondo turno del torneo WTA di Madrid Sospiro di sollievo per Karolina Pliskova, la tennista ceca accede al secondo turno del torneo WTA di Madrid, battendo in rimonta l’ucraina Yastremska. La numero 5 del ranking perde il primo set a causa di un inizio sottotono, riuscendo però poi a riprendere in mano il pallino del gioco, chiudendo ...

LineX Icon Pack offre olTre 2850 icone lineari in stile neon e 200 sfondi : LineX Icon Pack è un'applicazione che permette di personalizzare i dispositivi mobili con un pacchetto di Icone create con semplici linee colorate in stile neon. L'Icon Pack include attualmente oltre 2850 Icone organizzate in categorie che includono anche quelle per il calendario dinamico, 6 modelli Kustom, 7 widget Zooper e più di 200 sfondi, alcuni dei quali si fondono perfettamente con le Icone del pacchetto. L'articolo LineX Icon Pack offre ...

IDC 1° trimesTre 2019 : Huawei supera Apple e va al secondo posto. Samsung soffre ma resta prima : Nonostante il calo generale del mercato, Huawei procede indisturbata la marcia avvicinandosi al suo obiettivo, quello di diventare il produttore di smartphone numero uno al mondo entro il 2021. ...

Apex Wallpaper offre olTre 1000 sfondi animati per lo smartphone e le chat : Apex Wallpaper è un'applicazione che permette di personalizzare lo sfondo del dispositivo e delle chat con immagini ed effetti 3D dinamici di buona qualità. L'app offre più di 1000 sfondi gratuiti in qualità HD con risoluzione 1920x1080 pixel e oltre che abbracciano varie categorie come animali, natura, amore, serie TV, supereroi, ecc. e gli aggiornamenti settimanali aggiungono foto e temi gratuiti. L'articolo Apex Wallpaper offre oltre 1000 ...

Masters1000 Montecarlo 2019 : Rafael Nadal soffre per olTre due ore ma supera Guido Pella e vola in semifinale : Due ore e 22 minuti: ironia della sorte Rafael Nadal e Novak Djokovic oggi sono rimasti in campo per lo stesso tempo, ma con due risultati diversi. Nei quarti di finale del torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo infatti l’iberico ha sofferto a lungo ma è riuscito a battere l’argentino Guido Pella per 7-6 (1) 6-3 ed ora attende di conoscere, dall’ultimo incontro odierno tra il nostro Fabio Fognini ed il croato Borna Coric, il ...

Masters1000 Montecarlo 2019 : Rafael Nadal soffre per olTre due ore ma supera Guido Pella : Due ore e 22 minuti: ironia della sorte Rafael Nadal e Novak Djokovic oggi sono rimasti in campo per lo stesso tempo, ma con due risultati diversi. Nei quarti di finale del torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo infatti l’iberico ha sofferto a lungo ma è riuscito a battere l’argentino Guido Pella per 7-6 (1) 6-3 ed ora attende di conoscere, dall’ultimo incontro odierno tra il nostro Fabio Fognini ed il croato Borna Coric, il ...

Wall STreet piatta - ma corre Morgan Stanley. A Piazza Affari soffre la Juve : Si indebolisce il dollaro, l'euro torna sopra 1,131 I dati positivi sull'economia cinese hanno indebolito il dollaro, con l'euro salito sui massimi da quattro settimane. Ieri, sul mercato, era ...

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza - giornata rovinata : supercar rotta e arriva il carroatTrezzi : giornata rovinata dal motore della loro supercar per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. La figlia di Eros e Michelle Hunziker e lo studente di ingegneria ed esperto di fitness, sono legati dal 2017...