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Traffico Roma del 05-06-2019 ore 10 | 30

Traffico Roma del 05-06-2019 ore 10 | 30 NOTIZIARIO Roma MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2019 ORE 9:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 05-06-2019 ore 10:30 (Di mercoledì 5 giugno 2019) NOTIZIARIO Roma MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2019 ORE 9:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ANCORA DISAGI SULLA TANGENZIALE EST, A CAUSA DI UNA PERDITA D’ACQUA ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA, LA STRADA È CHIUSA DAL BIVIO CON L’A24 SINO ALLO SVINCOLO DELLA VIA NOMENTANA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DI CONSEGUENZA CI SONO CODE A PARTIRE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII VERSO SAN GIOVANNI, MENTRE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CI SONO INCOLONNAMENTI LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST. RIMANIAMO SULLA TANGENZIALE EST: È AVVENUTO ANCHE UN INCIDENTE IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO E CI SONO INCOLONNAMENTI DALLA NOMENTANA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI. ALTRO INCIDENTE NELLA ZONA DI COLLE PRENESTINO SULLA VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL COLLE DELLA MENTUCCIA: IL Traffico È CONGESTIONATO ...
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