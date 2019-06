Un altro cadavere nel Po! E' l’amico del diplomatico delle Bahamas

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Dopo il ritrovamento senza vita di Alrae Keiorn Ramsey, 29 anni, collaboratore del ministero, il cui corpo è stato recuperato nelle acque del fiume che attraversa Torino, all'altezza del Ponte Isabella, stamani c'è stato l'avvistamento di unnel Po all'altezza di Lungopo Antonelli, vicino a piazza Chavez: da quanto trapela, si tratterebbe dell'amico 28enne di Kieron, anche lui, di cui da giorni non si avevano notizie e per il quale era stata presentata denuncia di scomparsa. Le segnalazioni erano arrivate già ieri sera, ma, sino a stamattina, le ricerche non avevano avuto esito. La polizia ora indaga per stabilire come siano morti e in quali circostanze e ha isolato per effettuare i primi accertamenti.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...