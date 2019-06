Taylor Mega replica alla De André | “È una ragazza con molti problemi

ilgiornale

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Luana Rosato Dopo le accuse che Francesca Deha rivolto a, la influencer hato via social dicendo la sua sulla gieffina, Gennaro Lillio e gli altri concorrenti del GF16 Il giudizio di Francesca Desuha fatto molto discutere e la nota influencer ha deciso dire via socialconcorrente del Grande Fratello 16. Accusata di averci provato, ma senza successo, con Gennaro Lillio e Daniele Dal Moro, di essere entrata nella Casa di Cinecittà per i follower e di essere lei, in realtà, quella gelosa di Francesca,ha dovuto sopportare giudizi molto pesanti da parte della De, che ha chiamato in causa anche la famiglia della. Ed è stato proprio per questo motivo che la influencer si è sentita in dovere di intervenire e, a chiare lettere, ha espresso il suo pensiero implacabile nei confronti della concorrente del ...

giuggiolajiji91 : Comunque qua tutte a giudicare ma vorrei vedere voi se vi interessava uno e taylor mega si avvicinava?? eddai non fa… - i_love_gossip__ : #GF16 Taylor Mega ha meno follower della Vignali...?????? il Photoshop vince su tutto! - vale21007636 : RT @padrona98: Taylor Mega anche ieri con il jettino privato e poi usa Erica per business... si io ci ci ci C R E D O #GF16 -