Matteo Salvini: “Io ho 60 milioni di figli, se gli italiani hanno fame devo dargli da mangiare” (Di mercoledì 5 giugno 2019) Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, commenta la procedura d'infrazione proposta dalla Commissione europea con una metafora: "Se mio figlio ha fame e mi chiede di dargli da mangiare secondo voi io rispetto le regole di Bruxelles o gli do da mangiare? Secondo me viene prima mio figlio, i miei figli sono 60 milioni di italiani".



