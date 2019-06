Juve | pare sia stata raggiunta l' intesa con Chiesa

La Juve tra i tre club più trasparenti in Champions. Napoli al 21simo posto : In vista della finale di Champions League tra Liverpool e Tottenham di sabato sera, Dyntra ha pubblicato un rapporto in cui analizza la trasparenza delle 32 squadre di calcio che hanno partecipato alla competizione quest’anno. Dyntra ha classificato le squadre in base a 92 indicatori che misurano la trasparenza istituzionale, la comunicazione e la relazione con i tifosi attraverso i canali ufficiali, e la trasparenza economico-finanziaria ...

Trasparenza della comunicazione - tra i club di Champions Juve 3ª e Inter 14ª : Dinamica, efficiente, trasparente, aperta e collaborativa. Queste sono le caratteristiche che deve avere l’informazione pubblica secondo il network Dyntra, piattaforma che appunto misura la Trasparenza della comunicazione di governi, partiti ed enti. E che ha appena stilato una particolare classifica, dedicata ai club di calcio, che vede la Juventus occupare la terza posizione europea, dietro a […] L'articolo Trasparenza della ...

Sarri nuovo allenatore Juventus?/ Rambaudi : 'Preparerà la strada a Guardiola...' : Sarri nuovo allenatore della Juventus? Dall'Inghilterra giungono voci di un'intesa di base tra il tecnico del Chelsea e la Vecchia Signora.

DIRETTA JuveNTUS NAPOLI PRIMAVERA/ Streaming video e tv : all'andata fu un pareggio : DIRETTA JUVENTUS NAPOLI PRIMAVERA: Streaming video e tv, quote e risultato live del match della trentesima giornata del campionato PRIMAVERA 1.

Risultati Serie A diretta live - 37^ giornata : pareggia la Juve - dilaga il Napoli [FOTO] : 1/54 Cafaro/LaPresse ...

Juventus-Atalanta gol Mandzukic : la pareggia il croato -VIDEO- : GOL Mandzukic – Alle ore 20:30 andrà in scena l’ultimo atto, in casa, della Juventus di Max Allegri. Il tecnico questa sera, dopo la premiazione (che avverrà a fine gara) saluterà i propri tifosi, dopo 5 anni di trionfi. Stesso destino per Andrea Barzagli, che smette col calcio giocato dopo 8 scudetti consecutivi in bianconero, […] More

Juventus-Torino - Mazzarri si rammarica : 'il pareggio brucia. Puniti per l'unica disattenzione su Cristiano Ronaldo' : L'allenatore del Torino, Walter Mazzarri, commenta con un po' di rammarico il pareggio ottenuto contro la Juventus: granata Puniti da Cristiano Ronaldo alla prima disattenzione Il gol iniziale di ...

Juventus-Torino - Mazzarri si rammarica : “il pareggio brucia. Puniti per l’unica disattenzione su Cristiano Ronaldo” : L’allenatore del Torino, Walter Mazzarri, commenta con un po’ di rammarico il pareggio ottenuto contro la Juventus: granata Puniti da Cristiano Ronaldo alla prima disattenzione Il gol iniziale di Lukic aveva fatto accarezza al Torino non solo la gioia di vincere il derby, ma anche la possibilità di raggiungere la zona Champions. Il gol di Cristiano Ronaldo, arrivato a soli 6 minuti dalla fine, ha spento le fantasie dei tifosi ...

Juventus-Torino 1-1 - Lukic fa sognare i granata ma all’84 Ronaldo pareggia di testa : Il derby contro i bianconeri pareva risolto da una rete nel primo tempo. Ma il portoghese con un guizzo allontana i granata dalla Champions

Juventus-Torino 1-1 - Lukic in gol ma Ronaldo non ci sta : pareggio all'84' : Allo Stadium il Torino non riesce a vince il derby - ormai gli capita dal 2015 - dopo essere stato in vantaggio per 66'. La squadra di Mazzarri passa infatti in vantaggio con un gol di Lukic al 18', e ...

Juventus-Torino 1-1 - Lukic fa sognare i granata ma all’94 Ronaldo pareggia di testa : Il derby contro i bianconeri pareva risolto da una rete nel primo tempo. Ma il portoghese con un guizzo allontana i granata dalla Champions

LIVE Inter-Juventus 1-1 - Serie A in DIRETTA : pareggio che fa contenti tutti nello show di San Siro! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inter-Juventus, match valido per la 34^ giornata della Serie A 2019 di calcio. Allo Stadio San Siro andrà in scena il Derby d’Italia, la grande Classica che mette di fronte due delle squadre più vincenti del nostro campionato: da una parte i padroni di casa attualmente terzi in classifica, dall’altra i Campioni d’Italia che hanno già conquistato matematicamente l’ottavo scudetto ...

VIDEO Inter-Juventus 1-1 : Highlights - gol e sintesi. Cristiano Ronaldo risponde a Nainggolan - pareggio a San Siro : Inter e Juventus hanno pareggiato per 1-1 nel big match della 34^ giornata della Serie A, il derby d’Italia ha regalato grandi emozioni a San Siro ma nessuno è riuscito a prevalere. I nerazzurri, che conquistano un punto importante in ottica qualificazione alla prossima Champions League, sono passati in vantaggio al 7′ con uno spettacolare destro al volo di Radja Nainggolan al 7′. I bianconeri hanno acciuffato il pareggio al ...

Inter-Juventus Gol Ronaldo : la pareggia CR7 -VIDEO- : GOL Ronaldo – Finalmente torna il Derby d’Italia. Quest’anno magari non potrà dir molto ai fini della classifica ma Inter-Juventus è sempre una partita speciale. Gli uomini di Allegri vorranno vincere per proseguire la festa scudetto e soprattutto CR7 vorrà riprendersi il trono di Capocannoniere della Serie A nelle ultime giornate. I nerazzurri invece sono […] More