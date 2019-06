Ultime Notizie Roma del 04-06-2019 ore 15 | 10

Ultime Notizie Roma del 04-06-2019 ore 14 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Roberta Frascarelli non ho alcuna intenzione di far cadere il governo ma il Governo è pagato per fare i ministri e presidenti sono pagati per fare lo ha detto il vicepremier e Ministro dell’Interno Matteo Salvini sottolineando anche che lo sblocca cantieri Non è la lega ma il paese che ha le idee chiarissime bisogna Dunque resettare il codice degli appalti concludi Salvini ...

Scuola - precariato docenti e PAS Ultime Notizie : Pittoni risponde alle polemiche su comunicato sindacati : Il senatore leghista Mario Pittoni, ha risposto tramite un post su Facebook, alle polemiche che sono divampate in seguito al comunicato diffuso dai sindacati sul tavolo di confronto con il Ministero dell’Istruzione per i PAS. La polemica sui PAS I sindacati, come vi abbiamo già relazionato in precedenza, hanno informato di quanto segue: ‘È stata oggetto di discussione la possibilità di consentire l’accesso ai soli fini abilitanti ai ...

Ultime Notizie Roma del 04-06-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli apertura rialzo per lo spread BTP Bund che ieri dopo aver toccato i 292 punti aveva chiuso in forte ribasso sulla scia delle turbolenze dei mercati e delle incertezza per la Tenuta del governo quindi così 279 punti nei primi minuti di contrattazione contro i 276 della chiusura di ieri il rendimento del decennale pari al 2,59% Però hai intenzione di far cadere il ...

Ultime Notizie Roma del 04-06-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione studio Roberta Frascarelli Spread BTP Bund in rialzo in avvio di scambi sui mercati dopo la lettera di risposta dell’Italia all’Unione Europea sui conti pubblici il differenziale di rendimento tra il decennale italiano si è visto che venerdì aveva chiuso a 280 punti base si allarga a 290 base dopo aver toccato un massimo di 292 sono 51 i denunciati per il fallimento della società ...

Ultime Notizie Roma del 04-06-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta ultimatum del premier Giuseppe Conte due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio se non avrò risposte chiare ha detto in conferenza stampa a Palazzo Chigi rimetterò al collo e il mandato personalmente al Resto disponibile a lavorare nella massima determinazione di un percorso di cambiamento ma non posso compiere questa scelta da solo le due forze politiche devono essere ...

Prelievo Forzoso Conti Correnti 2019 : Ultime Notizie sulla Patrimoniale in Italia - come difendersi? : Oggi parleremo del Prelievo Forzoso sui Conti Correnti bancari, vedremo che cos’è e come è possibile difendersi in caso di legge Patrimoniale in Italia. Conti Correnti 2019: che cos’è un Prelievo Forzoso? Oggi andremo a parlare insieme di ciò che è un Prelievo Forzoso sui Conti Correnti e cercheremo di capire se e come è possibile difendersi nel momento in cui dovesse entrare in vigore una legge Patrimoniale che prevede appunto l’avvio di questa ...

Ultime Notizie Roma del 04-06-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale la corona Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio aperto per lo spread BTP Bund che ieri dopo aver toccato i 292 punti aveva chiuso in forte ribasso sulla scia delle turbolenze dei mercati e delle incertezza sulla tenuta del Governo il differenziale segna così 279 minuti di contrattazione contro i 276 della chiusura di ieri il rendimento del decennale è pari al 259% non si placano le polemiche ...

Scuola - docenti precari e Pas Ultime Notizie : doppio binario o percorso unico? : La questione riguardante la stabilizzazione dei docenti con 36 mesi di servizio sembra aver subìto una frenata dopo l’incontro tenutosi ieri al Ministero dell’Istruzione. Il quotidiano economico ‘Italia Oggi’ riferisce in merito al confronto che ha visto la presenza, almeno nelle battute iniziali, del ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti. doppio binario o percorso unico? La proposta elaborata ...

Ultime Notizie Roma del 04-06-2019 ore 09 : 10 : Roma Daily News radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio e lo stop per due anni il codice degli appalti che si consuma il primo scontro tra Movimento 5 Stelle e lega dopo l’ultimatum di Conte sul Governo niente accordo ieri sera alla riunione a Palazzo Chigi sull’emendamento del Carroccio si dice il contratto tradisce il paese spiega il leader del Movimento Intervistato dal Corriere ...

Scuola - precariato docenti e PAS Ultime Notizie : esito incontro Miur-sindacati : Si è tenuto ieri, 3 giugno, un nuovo incontro tra le Organizzazioni Sindacali e il Miur in merito alla questione legata al reclutamento docenti. I sindacati rendono noto di aver raggiunto importanti punti di convergenza con l’Amministrazione Centrale, rappresentata in primis dal Capo di Gabinetto, dottor Giuseppe Chiné. Il Miur ha avvolto la richiesta di avviare un ‘percorso abilitante riservato a tutti i docenti precari con 36 mesi ...

Ultime Notizie Roma del 04-06-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale martedì 4 giugno Buongiorno da Francesco Vitale si consuma Stop per 2 anni al codice degli appalti il primo scontro Movimento 5 Stelle lega dopo l’ultimatum di Conte sul Governo niente accordo la riunione a Palazzo Chigi sull’emendamento del Carroccio Ponti momento 5 stelle del Ministero delle Infrastrutture avvertono La lega si insiste rischia di far saltare il decreto di mettere a repentaglio il ...

Pensioni Ultime Notizie : anticipata con scivolo di 7 anni. Chi può accedere : Pensioni ultime notizie: anticipata con scivolo di 7 anni. Chi può accedere Un emendamento al decreto crescita prevede una nuova uscita anticipata con scivolo fino a 84 mesi, ma non per tutti. Ci sarebbero infatti delle condizioni importanti da rispettare per poterne approfittare. Ciò avverrebbe solo nelle grandi aziende, ma a fronte di una riorganizzazione tecnologica e di un piano di assunzioni. La spesa necessaria ammonta a 30 e 40 ...

Ultime Notizie Roma del 04-06-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale martedì 4 giugno Buongiorno da Francesco Vitale si consuma Stop per 2 anni al codice degli appalti il primo scontro Movimento 5 Stelle lega dopo l’ultimatum di Conte sul Governo niente accordo la riunione a Palazzo Chigi sull’emendamento del carroccio. momento 5 stelle del Ministero delle Infrastrutture avvertono La lega si insiste rischia di far saltare il decreto di mettere a repentaglio il governo le ...

Notizie del giorno – La Fiorentina sogna in grande per la panchina - Jorginho duro su Sarri - le Ultime sullo stupro di Neymar : ALLENATORE Fiorentina, TRA IDEE CONCRETE E DUE SOGNI – A Firenze sta iniziando un nuovo progetto con un nuovo proprietario, Commisso, che ha intenzione di presentarsi con il botto e costruire una squadra competitiva. La prima mossa sarà quella dell’allenatore. Si è parlato di un profilo internazionale ed il nome ideale sembra quello di Claudio Ranieri. Una soluzione porta ad un altro ex Roma, Di Francesco, mentre i sogni sono ...