Torta farcita alla crema

(Di martedì 4 giugno 2019)Ingredienti: Per la pasta: 180 g di farina – 190 g di zucchero – 7 uova – una bustina di vaniglina – 2 cucchiai di gelatina di albicocche – 3 cucchiai di rum – burro Per la: 2 tuorli – 2 cucchiai di fecola – 4 cucchiai di zucchero – 2,5 dl di latte – 40 g di nocciole sgusciate e polverizzate Per la meringa: 2 albumi – 100 g di zucchero – sale Preparazione 1) Fate la pasta. Separate tuorli e albumi. Sbattete i primi con 140 g di zucchero finché sono gonfi, poi unite la farina e la vaniglina. Montate a neve gli albumi con lo zucchero rimasto, uniteli all’impasto e versatelo in uno stampo tondo di 20 cm imburrato. Cuocete nel forno a 180° per 35 minuti. 2) Per la, sbattete i tuorli con lo zucchero, unite la fecola, le nocciole e, mescolando, il latte. Cuocete ...

