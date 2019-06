Todd Howard su PS5 e Xbox Scarlett | Sony e Microsoft questa volta non commetteranno

eurogamer

(Di martedì 4 giugno 2019) Il lancio di una nuova console è estremamente complicato e il passato recente ce lo ha dimostrato in più di un'occasione. L'attuale generazione ha vistoOne arrancare a causa di un prezzo maggiore e di una strategia comunicativa che non aveva fatto breccia e che era stata sfruttata anche dastessa (ricordate il video sui giochi usati?). La scorsa ha visto PS3 faticare e per quanto riguarda PS5 ecosa possiamo aspettarci?Proprio su questo argomento si è espresso, conosciutissimo director di Bethesda che è stato intervistato da IGN Unfiltered. Secondo, che in quanto figura chiave di una compagnia di punta del settore ha sicuramente più informazioni di noi sulle prossime console,sono estremamente preparate e nonerrori."Stanno facendo le cose giuste. Per quanto mi riguarda tutto ciò che stanno facendo significa che ...

Eurogamer_it : #PS5 e #XboxScarlett partiranno con il piede giusto da subito, parola di Todd Howard. #Bethesda - cyberanimax : - iCrewPlay : Todd Howard ammette che le critiche a Fallout 76 sono giuste -