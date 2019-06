Tennis | Andy Murray torna in campo al Queen’s in doppio con Feliciano Lopez

oasport

(Di martedì 4 giugno 2019) Dopo cinque mesi di stop,si appresta are a giocare una partita nel circuito maggiore di. Lo scozzese scenderà intra due settimane nel torneo didel Queen’s, in programma a Londra dal 17 al 23 giungo, in coppia con lo spagnolo. L’ex numero 1 al Mondo tornerà dunque a calcare i campi del circuito ATP per la prima volta dopo l’intervento chirurgico all’anca a cui si è sottoposto a inizio anno, ultima speranza per poter provare a continuare la sua carrieratica dopo aver ponderato a lungo l’idea di ritirarsi definitivamente per non sentire più il dolore causato dai numerosi problemi fisici accusati nelle ultime stagioni. “Sono contento di poterre inper la prima volta dall’intervento – ha dichiarato il due volte vincitore di Wimbledon – Non sono ancora pronto per ...

