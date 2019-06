Sblocca-cantieri e decreto crescita | nessuna intesa tra Lega e M5S

Governo - Salvini : “Se tra 15 giorni stessa situazione - è un problema”. Toninelli : “È suo ‘no’ più grande sullo Sblocca cantieri” : A neanche ventiquattr’ore dall’ultimatum di Giuseppe Conte, seguito subito dal mancato accordo sullo Sblocca Cantieri, Lega e M5s tornano a battibeccare. La premessa è simile: “Vogliamo andare avanti”. Lo avevano ribadito di nuovo dopo la conferenza stampa del presidente del Consiglio. Poi però ci sono i distinguo. Matteo Salvini, in collegamento su Rtl, dice di non avere alcuna intenzione di far cadere il Governo, ...

Sblocca cantieri - Salvini : ‘Non possiamo ripartire con i no’. Toninelli : ‘Proposta Lega stupida - pretesto per creare caos’ : “Andiamo bene… Sullo Sblocca cantieri Conte ci ha detto no”. Anche se “sarebbe entrata in vigore la normativa europea, non una normativa fatta da mafia, camorra e ‘ndrangheta. Eppure, niente. Ma non è che possiamo ripartire dal punto zero con i no”. Matteo Salvini lunedì sera, subito dopo la conferenza stampa del premier, si era detto sicuro di voler “andare avanti”. Nessuna tentazione di staccare ...

Scontro Conte-Garavaglia - è rottura su Sblocca cantieri e codice appalti : rottura nella riunione sul decreto sblocca cantieri che si è chiusa in tarda serata. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha terminato l’incontro dopo un duro Scontro con il viceministro leghista all'Economia, Massimo Garavaglia. «Così andiamo tutti a casa» ha concluso il premier...

Governo - la tregua non dura neanche un’ora : scontro e niente intesa sullo Sblocca cantieri : La tregua nel Governo dura meno di un'ora: dopo l'appello del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e le conseguenti rassicurazioni - seppur a precise condizioni - dei due vice, arriva un nuovo scontro nell'esecutivo. Nessuna intesa, infatti, sul decreto Sblocca cantieri e sul rinvio di due anni al codice degli appalti proposto dalla Lega.

Stallo su Sblocca cantieri e Crescita - Parlamento in stand by. Attesa vertice : E' Stallo sui decreti Sblocca cantieri e Crescita. Parlamento in stand by, con le commissioni competenti ormai da giorni costrette a diversi rinvii. Si attende il vertice serale a palazzo Chigi per capire come maggioranza e governo intendono proseguire. Il primo provvedimento, all'esame del Senato, sarebbe dovuto approdare domani in Aula di palazzo Madama per la discussione generale, ma i nodi da sciogliere, primo fra tutti lo stop di due anni ...

Cantone avverte Salvini sullo Sblocca cantieri : "Non si può sospendere il codice degli appalti" : Il Governo fa il punto stasera sullo Sblocca Cantieri. Una riunione convocata dal premier Giuseppe Conte nel pomeriggio ma poi slittata alla sera. Il tavolo si rende necessario per fare chiarezza sull’emendamento presentato dalla Lega al Senato per chiedere la sospensione per due anni del codice degli appalti. Un intervento impossibile, secondo Raffaele Cantone, presidente dell’Anac.Il magistrato, a margine di un evento alla Luiss, ...

Sblocca-cantieri - Conte convoca riunione : 12.57 "Ho ricevuto una lettera del presidente del Consiglio che convoca una riunione sullo sblocca cantieri. Io sono stamattina qui, il cantiere è sbloccato", ha detto il vicepremier Salvini all'apertura del primo tratto della Pedemontana veneta. La riunione si terrà alle 17.30 a Palazzo Chigi, prima della conferenza stampa del premier Conte.

Salvini : “Avanti al 90% - ma tutto è legato allo Sblocca-cantieri” : «Ministro, fotooo!». La schiera di obiettivi fotografici è tutta per loro, il vicepremier Matteo Salvini e la fidanzata Francesca Verdini, al battesimo in società in occasione di questa Festa della Repubblica. Arrivano al Quirinale a piedi, lui in abito grigio, lei in microabito nero e vertiginosi tacchi dorati. «L’anno scorso a quest’ora ero impan...

Confapi : la priorità è Sbloccare i cantieri : "La priorita' e' sbloccare i cantieri". Lo afferma Maurizio Casasco, presidente di Confapi, la Confederazione della piccola e media industria privata