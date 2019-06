Roland Garros – Tutto fermo a Parigi | match sospesi per… timore di pioggia

LIVE Federer-Wawrinka - Roland Garros 2019 in DIRETTA. Federer avanti 2 set a 1. Interruzione per pioggia : 7-6 - 4-6 - 7-6 - 3-3 : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per i quarti di finale del Roland Garros 2019 tra i due svizzeri Roger Federer e Stan Wawrinka. Il match d’apertura sul “Suzanne Lenglen” è senza dubbio la sfida di cartello di questa giornata, vedendo confrontarsi due giocatori di altissimo profilo che sapranno regalare spettacolo. Un match dai tanti significati quello a cui assisteremo. Federer, come è noto, ha fatto ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 4 giugno. Federer si aggiudica il tie break del terzo set : 2-1 - Nadal sul velluto (2-0). Konta stende Stephens : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della nona giornata del Roland Garros 2019. Sulla terra rossa di Parigi prenderanno il via i quarti di finale del tabellone maschile e femminile e ci sarà da divertirsi visti i protagonisti Sul campo centrale dedicato a Philippe Chatrier si comincerà con la sfida femminile tra Sloane Stephens, testa di serie numero 7, e Johanna Konta, testa di serie numero 26. A seguire ci sarà il match tra Kei ...

LIVE Federer-Wawrinka - Roland Garros 2019 in DIRETTA : Wawrinka difende il break e pareggia il conto : 7-6 - 4-6 : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per i quarti di finale del Roland Garros 2019 tra i due svizzeri Roger Federer e Stan Wawrinka. Il match d’apertura sul “Suzanne Lenglen” è senza dubbio la sfida di cartello di questa giornata, vedendo confrontarsi due giocatori di altissimo profilo che sapranno regalare spettacolo. Un match dai tanti significati quello a cui assisteremo. Federer, come è noto, ha fatto ...

Roland Garros 2019 : Johanna Konta in semifinale - battuta in maniera netta la finalista di un anno fa Sloane Stephens : Johanna Konta è la prima giocatrice a qualificarsi per le semifinali del Roland Garros 2019. La britannica supera in un’ora e 11 minuti l’americana Sloane Stephens, finalista a Parigi lo scorso anno, con un 6-1 6-4 più netto di quanto non dica il punteggio, specialmente in un secondo set in cui non ha mai lasciato opportunità di rientrare. Konta, con questo successo, sa già che lunedì il suo nome tornerà tra i primi venti del ranking ...

Roland Garros – Johanna Konta stacca il pass per la semifinale - sconfitta in due set l’americana Stephens : Niente da fare per la tennista statunitense, sconfitta in due set dall’avversaria britannica con il punteggio di 6-1, 6-4 Johanna Konta è la prima semifinalista del Roland Garros 2019, la tennista britannica supera in due set Sloane Stephens e stacca il pass per il penultimo atto dello Slam francese. La numero 26 del ranking WTA non lascia scampo alla più quotata avversaria, stendendola nettamente con il punteggio di 6-1, 6-4 dopo ...

