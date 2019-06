Rischio morte prematura per le bimbe cinesi geneticamente modificate contro HIV

Tumore al seno : la “dieta tagliagrassi” riduce il Rischio di morte : Una ricerca statunitense, finanziata con fondi Federali nell’ambito del progetto Women’s Health Initiative (WHT), ha seguito 49mila donne tra i 50 ed i 79 anni di età per un periodo complessivo di circa 20 anni, scoprendo che una dieta “tagliagrassi” che prevede porzioni giornaliere di frutta, verdura e cereali ha dimostrato di ridurre significativamente il rischio di morte per Tumore al seno del 21%. I risultati dello ...

Altri dati confermano che i cibi industriali sono legati al Rischio di morte prematura : sono già pronti, molto appetitosi ed economici. Ma potrebbero anche avere numerosi effetti negativi sulla nostra salute. sono i cibi industriali, o ultra-processati, come piatti pronti, dolciumi, biscotti, snack, bevande gassate, spesso contenenti alti livelli di zuccheri, grassi e sale, ma carenti di vitamine e fibre. E che ancora una volta sono finiti sul banco degli imputati: ad accusarli, oggi, sono due studi europei appena pubblicati sul ...

Salute ed alimentazione : cibi industriali legati a Rischio di infarto o ictus - una possibile causa di morte : Il cibo industriale anche detto “ultra processato” che siano snack e dolci e prodotti da forno confezionati a bibite e cereali zuccherati, ma anche i cibi pronti e le più insospettabili zuppe di verdure pronte, nonché prodotti a base di carne e pesce e più in generale tutti i cibi confezionati che spesso abbondano di zuccheri e sale e additivi potrebbero aumentare il rischio cardiovascolare (infarto e ictus) e il rischio di ...

Smog - esposizione a polveri sottili in gravidanza aumenta il Rischio di morte e malformazioni : L'esposizione alle polveri sottili presenti nell'atmosfera durante la gravidanza può avere gravi conseguenze sul feto, determinando malformazioni, morte alla nascita e predisposizione a problemi metabolici una volta raggiunta l'età adulta. Lo ha determinato un team di ricerca americano guidato da scienziati di vari dipartimenti dell'Università Texas A & M, che hanno collaborato a stretto contatto con i colleghi del Dipartimento di Chimica e ...

Auto - il pendolarismo passivo aumenta il Rischio di morte per chi soffre di obesità : La vita del pendolare non è mai facile e in alcuni casi non porta affatto beneficio, soprattutto quando per lo spostamento casa-lavoro ci si ritrova a usare l’Auto e contestualmente si hanno problemi di obesità. In questo caso, infatti, il cosiddetto pendolarismo passivo può diventare un’aggravante, tanto che per tali soggetti il rischio di morte risulta del 32% superiore a quello di chi, al contrario, si muove in bici o a piedi ed è ...

Avere uno scarso senso dell’olfatto aumenta il Rischio di morte : Secondo una ricerca condotta su oltre 2mila persone tra i 71 e gli 82 anni dal team del prof. Honglei Chen della Michigan State University, uno scarso senso dell’olfatto è connesso quasi al 50% in più di probabilità di morire nei successivi 10 anni (ma i ricercatori non ne hanno ancora compreso esattamente il motivo). Ai pazienti è stato sottoposto un test sul riconoscimento di odori comuni (fumo, cannella, benzina, e tanti altri), sono ...

Il pendolarismo riduce l’aspettativa di vita : il tragitto casa-lavoro aumenta il Rischio di morte prematura : Cattive notizie per i pendolari in auto. Se soffrite di obesità e viaggiate in auto siete a rischio di morte prematura Grazie ad uno studio dell’Università di Glasgow e presentato al Congresso Europeo sull’obesità è stato evidenziato che i soggetti che soffrono di questa patologia e sono pendolari in auto hanno un rischio di morte maggiore rispetto al resto della popolazione. Lo studio è stato condotto su 163.149 partecipanti ...

Se il cuore batte lentamente c’è un minor Rischio di morte : il pericolo raddoppia per gli uomini di mezza età : Verso i 50 anni meglio avere il ‘cuore calmo‘: un adulto di mezza età con un battito cardiaco (misurato a riposo) di 75 pulsazioni al minuto (bpm) presenta infatti un rischio di morte doppio negli anni a venire rispetto a un coetaneo che abbia un battito più lento (55 pulsazioni al secondo o meno). Il rischio aumenta invece per tutte le cause di morte ed in particolare per quelle cardiovascolari. Lo rivela una ricerca pubblicata oggi ...

Dieta ricca di proteine animali aumenta il Rischio di morte : Una Dieta ricca di proteine animali aumenta il rischio di morte e danneggia la salute. Lo rivela un nuovo studio scientifico che punta il dito contro il consumo eccessivo di carne. La ricerca è stata realizzata da un team di studiosi dell’Università della Finlandia Orientale e pubblicata sulla rivista American Journal of Clinical Nutrition. Gli esperti hanno analizzato la salute e lo stile alimentare di migliaia di persone, studiando gli effetti ...