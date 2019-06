Portogallo-Svizzera e Olanda-Inghilterra | Semifinali Nations League 2019 | orari | tv e

oasport

(Di martedì 4 giugno 2019) Ladi calcioentra finalmente nel vivo, con leche prenderanno il via domani (mercoledì 5 giugno), con il match tra ildi Cristiano Ronaldo e la, compagine “cenerentola” della Final Four, ma intenzionata a vendere cara la pelle ai lusitani. La sfida si svolgerà come detto domani, alle ore 20.45, presso l’Estádio do Dragão di Porto, con diretta televisiva su Italia 1, ma anche in streaming su Mediaset Play. Giovedì 6 giugno, sempre alle ore 20.45, toccherà invece ad, formazioni ben attrezzate per arrivare fino in fondo, che all’Estádio Afonso Henriques di Guimarães si daranno battaglia per una sfida dall’altissimo tasso tecnico, trasmessa questa volta dalla Rai. Le due emittenti si sono infatti divise le gare, e giovedì toccherà proprio alla rete pubblica, dove sarà visibile il match, ...

ticinonews : Svizzera-Portogallo: 'Per me è un 50-50' - tw_fyvry : @Shinichi199E Si sono smezzati anche le Final Four. 5/6 - Portogallo-Svizzera su Italia 1 6/6 - Olanda-Inghilterra… - infobetting : Portogallo-Svizzera (Final Four Nations League): formazioni, quote, pronostici -