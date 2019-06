Nuova PEUGEOT 508 SW ora sul nostro mercato

Motori – Nuova PEUGEOT 508 elegante come un felino tra le colline della Franciacorta [GALLERY] : Acquattata come un morbido felino sulle rive del lago d’Iseo, Nuova Peugeot 508 è pronta a coccolare i suoi passeggeri tra le colline bresciane della Franciacorta , una delle zone italiane con più alta produzione di spumante di pregio. Salito a bordo della Nuova ammiraglia della casa del Leone, il guidatore può contare sull’inedita interpretazione del Peugeot i-Cockpit quel concetto rivoluzionario ed esclusivo costituito da un volante ...

Nuova PEUGEOT 508 - ben oltre il concetto di berlina : tecnologia e stile da ammiraglia [FOTO] : La Nuova Peugeot 508 rivoluziona il concetto di berlina alto di gamma e riscrive le regole in un mercato dominato dai SUV: elegante personalità che trasmette dinamismo ed emozioni La Nuova ammiraglia del Leone costituisce una vera rivoluzione in campo automobilistico perché evolve il concetto di berlina alto di gamma, da molto tempo troppo codificato: evolve questo concetto innovandolo profondamente, grazie ad uno stile molto distintivo, ...

Nuova PEUGEOT 208 : noleggio a lungo termine anche per la versione completamente elettrica [FOTO] : Anteprima nazionale alla Milano Design Week 2019 per la Nuova generazione di Peugeot 208. La piccola francese si propone in versione completamente elettrica anche con la formula di noleggio a lungo termine La Nuova Peugeot 208 elettrica (e208) arriva in Italia in anteprima nazionale alla Milano Design Week 2019 dove è protagonista nello spazio Peugeot di via Savona 56 assieme a Peugeot e-Legend Concept e al Leone monumentale, simbolo della ...