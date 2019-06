Le amichevoli della Lazio

lanotiziasportiva

Dopo il ritiro ad Auronzo arriverà un agosto ricco di impegni per la squadra di Inzaghi. Il 2 ci sarà l'amichevole contro il Bournemouth, già ufficializzata. Poi primapartenza per la Germania (prevista intorno al 4) con ogni probabilità ci sarà un altro test contro un club di Premier League o Ligue 1. Infine, dopo la parte di ritiro a Marienfeld i biancocelesti andranno in Spagna per l'ultima amichevole prima dell'eventuale partita di Supercoppa Italiana. Quest'ultima se si giocherà in Italia andrà in scena tra il 17 e il 18 agosto, mentre se si disputerà in Arabia Saudita se ne riparlerà il 23 dicembre.

