IRAVOX “PICCOLE DONNE LIVE PERFORMANCE” 2019

(Di martedì 4 giugno 2019), alias Lorena Asaro, cantautrice già conosciuta per Senza Limite, accorato duetto con Viola Valentino, il 2 giugnopubblicherà sui suoi canali ufficiali PICCOLEPERFORMANCE. Registrato da Danilo Bajocchi all’UltraSuoni Studio di Milano, PICCOLEvede la partecipazione di Ambra Arioli al basso, Roberto Aiello alla chitarra e Federico Cappelletti alla batteria. Il geniale arrangiatore Bajocchi suona tastiere e chitarra elettrica, come nel disco, mentrerilascia una versione più graffiante e spontanea del brano che risulta essere più ruvido e rockeggiante. Su tale versionel’originale artista milanese ha montato le immagini tratte dalle vare performance eseguite in tutta Italia nel 2018. La PERFORMANCE, indubbiamente di forte impatto visivo e grande valore artistico ed intellettuale, ...

