Frankie Drake Mysteries in prima tv free su Paramount Network

(Di martedì 4 giugno 2019)sudal 5 giugno al canale 27Dopo il passaggio su Fox Crime delle prime due stagioni, arriva in chiaro sucanale 27 del digitale e di tivuSat. Ogni mercoledì dal 5 giugno con tre episodi a settimana, una serata all’insegna del mistero e del giallo su.Ambientata in Canada negli anni ’20, la serie è incentrata sull’unica agenzia investigativa di Toronto gestita da sole donne, che prende in carico i casi che la polizia non vuole o non può seguire. Francis “(Lauren Lee Smith) è la giovane detective a capo dell’agenzia, che con fiuto infallibile e metodi poco ortodossi indaga su casi di qualunque tipo, affiancata dalla sua assistente Trudy (Chantel Riley). Nell’epoca dei gangster e del proibizionismo,e Trudy combattono il crimine usando il loro essere donne per ...

