Dichiarazione redditi 2019 | compilazione | detrazioni | conformità La guida completa

(Di martedì 4 giugno 2019) Tutte le novità sulle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito,d’imposta, crediti d’imposta,: è questo il sunto dellaallaper le persone fisiche, pubblicata dall’Agenzia delle entrate. Istruzioni contenute nella circolare n. 13/E del 31 maggio. Certo non proprio con largo anticipo, visto che la stagione dichiarativa è entrata nel vivo già da un po’. Unadi 384 pagine più allegati, in cui l’Agenzia detta tutte le istruzioni sulle nuoveper spese effettuate nell’anno d’imposta 2018, quelle che possono portare a deduzioni, alcuni chiarimenti in merito allae alle sanzioni per visto diinfedele e i documenti da conservare nel caso di controlli e richieste da parte dell’amministrazione. Sono istruzioni valide sia per chi presenta il modello 730 sia per chi invece opta per ...

