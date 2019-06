Dal 14 settembre il Token in pensione Le operazioni bancarie online gestite da smartphone

Che Tempo Che Fa su Rai 2 Dal 29 settembre 2019 : Ultima puntata su Rai 1, ma non definitiva conclusione dell'avventura di Che Tempo che Fa: Fabio Fazio tornerà in tv con il suo talk domenica 29 settembre 2019, in prima serata ma su Rai 2.prosegui la letturaChe Tempo Che Fa su Rai 2 dal 29 settembre 2019 pubblicato su TVBlog.it 02 giugno 2019 23:24.

Torna SANA - il Salone del biologico e del naturale : appuntamento in Fiera a Bologna Dal 6 al 9 settembre : SANA – Salone internazionale del biologico e del naturale è in programma dal 6 al 9 settembre presso il Quartiere fieristico di Bologna la 31ª edizione della manifestazione di riferimento in Italia per il biologico e il naturale, organizzata da BolognaFiere in collaborazione con FederBio e AssoBio. LE AREE DELLA RASSEGNA ESPOSITIVA Nuovo layout per SANA – Salone internazionale del biologico e del naturale che accoglierà espositori e visitatori ...

Il Salone Internazionale del Restauro di Ferrara : Dal 18 al 20 settembre la XXVI edizione : Da più di 25 anni Ferrara ospita il Salone Internazionale del Restauro, dei Musei e delle Imprese Culturali, che nel 2019 torna per la XXVI edizione dal 18 al 20 settembre 2019 ospitata, come di consuetudine, da Ferrara Fiere. Il Restauro e la valorizzazione dei beni culturali e del patrimonio artistico italiano è uno dei comparti più importanti e apprezzati del Belpaese. L'Italia, infatti, ha un primato di rilievo in questo settore e vanta il ...

Disincanto - Dal 20 settembre 2019 i nuovi episodi su Netflix : Tremate, tremate le storie fantasy di Netflix son tornate: giovedì 16 maggio, la piattaforma di streaming legale americana ha annunciato che da venerdì 20 settembre 2019 saranno disponibili le nuove puntate della serie d’animazione Disicanto, cioè i dieci episodi che andranno a comporre la seconda metà della prima stagione dell’ultima opera di Matt Groening. Non solo: nel 2020 e nel 2021 usciranno altri venti episodi, anche stavolta ...

FeSt 2019 - Dal 20 al 22 settembre torna il Festival delle Serie Tv : Nuova location e nuova collocazione per la seconda edizione del FeSt. Il FeStival delle Serie Tv, che ha debuttato l'anno scorso, torna con una nuova edizione, che metterà sempre al centro il mondo delle Serie tv sotto i suoi molteplici aspetti, analizzando racconti, formati e personaggi con l'aiuto di esperti del settore, registi, pubblico ed interpreti.Le Serie tv ed i player televisivi protagonisti di questa seconda edizione saranno ...

Scuola - da Settembre torna l'educazione civica : lezioni di "bandiera e inno" sin Dall'asilo : Cittadinanza digitale e elementi per capire le fake news, un "albo di buone pratiche" ma nessun nuovo prof: sarà una materia...

Io - Leonardo con Luca Argentero al cinema Dal 26 settembre e poi sui canali Sky : Io, Leonardo dal 26 settembre al cinema poi su Sky Luca Argentero è Leonardo Da Vinci a 500 anni dalla sua morte 500 anni fa, il 2 maggio del 1519, a Amboise in Francia moriva Leonardo da Vinci, il grande genio italiano. Oggi, il 2019, è dedicato alle celebrazioni delle sue opere, della sua vita, del suo genio riconosciuto in tutto il mondo. Il film Io, Leonardo arriverà nelle sale italiane il prossimo 26 settembre, prodotto da Sky con Progetto ...

Luca Argentero è Leonardo Da Vinci : il film Io - Leonardo al cinema Dal 26 settembre : Il 2 maggio 1519 moriva ad Amboise, in Francia, Leonardo da Vinci. Nell’anno in cui tutto il mondo celebra i cinquecento anni dalla scomparsa del genio toscano (compreso un documentario con Annalisa Scarrone), è atteso nelle sale cinematografiche italiane Io, Leonardo, il nuovo film d’arte prodotto da Sky con Progetto Immagine e distribuito nei cinema italiani dal 26 settembre a cura di Lucky Red con Luca Argentero nel ruolo di ...

Sony interromperà le funzionalità online dell’app Sketch a partire Dal 30 settembre 2019 : Il team di Sketch (Schizzo) ha confermato che tutte le funzionalità online del servizio verranno interrotte a partire dal 30 settembre 2019, pertanto tutte le operazioni di sincronizzazione, download di adesivi e funzionalità della community cesseranno di funzionare a partire da tale data. L'applicazione rimarrà ancora attiva, ma sarà possibile utilizzarla solo in locale e per non perdere le vostre creazioni artistiche e i vostri contatti ...

Street Food Fiesta Loca : sapori Dal mondo Dal 25 aprile in piazza XX Settembre : Dal 25 al 28 aprile in piazza XX Settembre Stand di cibo internazionale e spettacoli di artisti di strada Livorno, 24 aprile 2019 - Da giovedì 25 aprile fino a domenica 28 aprile piazza XX Settembre ospiterà la manifestazione Street Food Fiesta Loca sapori dal mondo ...

Se ad aprile con il Def scappi Dalla conferenza stampa - a settembre con la Nota di Aggiornamento scappi Dalla manovra : Dopo aver approvato un DEF che nessuno ha avuto nemmeno il coraggio di presentare alla stampa, il Governo si divide tra chi garantisce "solo" che l'IVA non aumenterà (né saranno introdotte altre imposte) e chi a questa garanzia ci aggiunge pure la promessa di una prima flat tax per le famiglie con redditi fino a 50.000.Numeri alla mano, con un deficit 2020 che viene già oggi dato nel DEF al 2,1% e un debito 2020 che viene ...

Dal 12 settembre al cinema 'Mio fratello rincorre i dinosauri' con Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese : La verità verrà presto a galla e alla fine Jack riuscirà a farsi travolgere dall'energia e dalla vitalità di Gio, che grazie al suo originale punto di vista riuscirà a trasformare il mondo, proprio ...