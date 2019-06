Caos Trapani | i calciatori mettono in mora la società | futuro sempre più a rischio

calcioweb.eu

(Di martedì 4 giugno 2019) Ilè concentrato sulla finale dei playoff di Serie C ma a tenere banco è anche ildel club. Idelarrivano alla partita contro il Piacenza con un paio di stipendi arretrati e tramite l’Aic si preparano a mettere inla squadra conferma massimo impegno per la promozione in Serie B. “Iprofessionisti attualmente tesserati per ilCALCIO S.r.l., per il tramite dell’AIC, intendono rappresentare” si legge nella nota che “Nel corso degli ultimi due mesi, l’attuale proprieta’ ha piu’ volte disatteso le promesse relative al regolare pagamento delle retribuzioni. In particolare, sia verbalmente che a mezzo stampa, l’attuale Amministratore ci ha illuso con molteplici rassicurazioni in merito, che, alla prova dei fatti, hanno trovato solo tristi smentite”. “L’apice ...

