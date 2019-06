Cantieri | Conte | “Modifiche della Lega rischiano di creare caos” Poi Di Maio telefona a

ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 giugno 2019) L’operazione disgelo è condotta da Luigi Di. Il capo politico del M5s ha preso il telefono e ha chiamato l’altro vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini: è stata una “lunga e cordiale”ta, racconta l’Ansa. Fonti di entrambi i partiti definiscono il clima “positivo”. E così la crisi che sembrava imminente e travolgente si è trasformata all’improvviso in un cielo sereno. Se lata tra i due leadermaggioranza è il primo contatto per il recupero di un rapporto, il percorso sembra ancora lungo. Primo, per il ruolo molto più energico che il presidente del Consiglio Giuseppesi è ritagliato dal discorso di lunedì sera. Secondo, perché manca ancora il vertice che Dichiede con urgenza, che Salvini sarebbe disposto a fissare per domani, ma che Palazzo Chigi vorrebbe fissare non prima di venerdì, anche per ...

Agenzia_Ansa : Dopo l'ultimatum di @GiuseppeConteIT i primi problemi: interrotta dopo un'ora la riunione sullo #sbloccacantieri.… - fattoquotidiano : Cantieri, l’appello di Conte alla Lega: “Il super-emendamento rischia di creare il caos. Il tempo è poco, mi raccom… - petergomezblog : Conte, messaggio al Paese alle 18,15 Le condizioni del premier a Lega-M5s. E convoca subite un vertice su Sblocca c… -