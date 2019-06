ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 giugno 2019) Hanno consapevolmente portato al fallimento la società locale di riscossione tributi, ma non solo. Perché durante l’inchiesta sono stati ricostruiti anche episodi di corruzione, soldi versati dai cittadini finiti sui conti di funzionari pubblici e addirittura il furto della fascia tricolore e di alcuni quadri dal Comune. Per questo, sono statiildi San, Pasquale Rizzo, eletto con una lista civica di centrodestra, il suo predecessore Maurizio Renna, sostenuto dal centrosinistra, e il presidente del Consiglio di amministrazione della società partecipata di riscossione tributi, Luigi Conte. Tutti e tre sono stati posti ai domiciliari. In totale, nell’inchiesta coordinata dalla procura di, ci sonoindagati e un dipendente del Comune, Cosimo Delle Donne, ha ricevuto l’interdizione dall’esercizio del pubblico ...

Noovyis : Un nuovo post (Brindisi, arrestati sindaco di San Pietro Vernotico e il suo precedessore. Dieci indagati, accuse an… - demian_yexil : RT @nessunoindietro: OPPERBACCO! Corruzione e turbativa d'asta: arrestati sindaco ed ex di San Pietro - brindisilibera : New post (San Pietro Vernotico (Br).Bancarotta, Peculato e Corruzione.Arrestati Sindaco Rizzo,Ex Sindaco Renna e ex… -