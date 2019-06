Zingaretti | Conte ammette il fallimento del suo governo

Le opposizioni all'attacco di Conte. Zingaretti : "Governo finito - venga alle Camere" : La certificazione della fine del governo, o solo una mossa teatrale per consentire di andare avanti? In casa Pd molti hanno seguito in Tv il discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ma tra le due ipotesi i Dem non si sentono di sposare in pieno nessuna delle due, un motivo in più per chiedere la parlamentarizzazione della crisi latente della maggioranza e in particolare che Conte riferisca in Aula l’esito del suo ...

Pd - Crozza si fa in tre e l’imitazione di Calenda-Zingaretti-Pisapia è imperdibile : “Ma se ci chiedono i contenuti che facciamo?” : Nel corso di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata su Nove, un esilarante Maurizio Crozza si fa in tre per vestire i panni di Zingaretti, Pisapia e Calenda riuniti e molto concentrati su cosa dire per fare bella figura durante l’intervista in tv: “E se poi ci chiedono una cosa specifica? Tipo il programma, i contenuti… che facciamo?”. Uno dei migliori sketch, in assoluto, del comico genovese. Video Nove L'articolo Pd, Crozza si ...

Zingaretti all'attacco di Conte : 'riferisca alle Camere se sta governando o no' : Anche Gelmini, di Forza Italia, parla di 'alleanza innaturale che litiga su tutto'. E Carfagna esclude qualsiasi ipotesi di alleanza con Pd

