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Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2019 ore 18 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2019 ore 18 | 45 Viabilità 3 GIUGNO 2019 ORE 18:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2019 ore 18:45 (Di lunedì 3 giugno 2019) Viabilità 3 GIUGNO 2019 ORE 18:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD; MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA Roma-FIUMICINO E L’AURELIA E, PROSEGUENDO, TRA LA FLAMINIA E LA A24. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO; SEGNALIAMO POI CODE SUL TRATTO INTERNO DELLA Roma-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE CENTRO; SULLA CASSIA ANCORA INCOLONNAMENTI A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA BRACCIANENSE E VIA DEI DUE PONTI NEI DUE SENSI DI MARCIA. SULLA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA VIA ...
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twitterAgenzia_Ansa : Un'auto 'diplomatica' diventa un caso a Roma, ferma da quattro anni e solo spostata per i lavori di una pista cicla… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2019 ore 18:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2019 ore 17:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #03-06-2019 -

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