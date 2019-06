Vela | Marsiglia ospita la Finale delle Hempel World Cup Series 2019 | 325 gli atleti in

sportfair

(Di lunedì 3 giugno 2019) Gliin gara si sfideranno per conquistare il titolo di CampioneCup325da 40 nazioni si incontreranno a, Francia, per laCup. E proprio qui, in quella che sarà la sede per laOlimpiadi di Parigi 2024, gli equipaggi10 classi olimpiche ed una flotta di Kiteboard, si sfideranno per conquistare il titolo di CampioneCup. La serie è iniziata nel settembre 2018 ad Enoshima, in Giappone, la sede velicaprossime Olimpiadi di Tokyo 2020, prima di dirigersi a Miami, USA, a gennaioe, giusto un paio di mesi fa, a Genova per la prima tappa italiana. Aci saranno i migliori velisti di ogni classe, pronti a scendere in acqua già da martedì 4 giugno, fino alle Medal Race di sabato 8 e domenica 9 che chiuderanno le regate per il ...

