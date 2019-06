Ultimatum di Conte a Lega e M5S | “Non mi presto a vivacchiare | se resto solo rimetterò il

Conte DIRETTA - Ultimatum a Lega e M5S : non vivacchio - basta liti o mi dimetto : Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi ribadisce il suo impegno alla guida del governo ma striglia M5S e Lega per le continue «polemiche sterili» e la «campagna elettorale...

Ultimatum di Conte a Salvini e Di Maio : se continuate a litigare pronto a dimettermi : Il premier traccia un bilancio del primo anno di governo e lancia un Ultimatuma a Lega e M5S dopo le tensioni degli ultimi giorni e avverte: serve più lungimiranza, basta litigare a mezzo stampa o con «sparate» sui social network. Il governo ha ancora molta strada da percorrere...

Giuseppe Conte - il premier verso l'Ultimatum a Lega e Cinque Stelle : 'Basta litigare' : Ormai si avvicina sempre di più il momento dell'attesissima conferenza stampa convocata dal premier Giuseppe Conte. Alle 18:15 infatti, anche in diretta streaming su Facebook, il numero uno dell'Esecutivo Lega - Cinque Stelle dirà "cose importanti" ai giornalisti. Secondo alcune fonti di informazione, come ad esempio Repubblica, questa sarà la settimana decisiva per il governo. Infatti se il Carroccio e i pentastellati continueranno a litigare e ...

Sergio Mattarella - l'Ultimatum a Conte sulla crisi di governo : senza soluzione - si vota a settembre : Quando il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è arrivato al Quirinale nel pomeriggio di ieri, il presidente Sergio Mattarella aveva ben chiara la quantità e la gravità dei dossier accumulati sulla scrivania del premier in pochissimi giorni. Ultima solo in ordine di tempo è stata la lettera dalla