Tutti gli iPhone compatibili con iOS 13 | dark mode e altre novità dell’aggiornamento

Rosa e Pietro non si sposano più: matrimonio rinviato per alcuni problemi Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione non si sposano più, e a rivelarlo è stata proprio lei a Pomeriggio Cinque da Barbara d'Urso. Niente di grave, o meglio il peggio è passato perché il rinvio del matrimonio è dovuto ad alcuni problemi

Il paradosso dei duri e puri della Lega, quelli per cui il governo Conte non sarebbe mai nato, non è tanto come andare avanti e come rilanciare l'azione dell'esecutivo bensì come trovare il modo di staccare la spina senza restare mediaticamente con il cerino in mano.

Il senatore della commissione cultura, Mario Pittoni, ha rilasciato nelle ultime ore delle dichiarazioni al convegno Mida, organizzato per discutere del reclutamento docenti e anche di nuove proposte per la terza fascia delle graduatorie di istituto. Il senatore ha, in primis, confermato che ci sarà il tanto atteso Pas (percorso abilitativo speciale) così com'era successo nel 2013 quando migliaia di docenti si erano stabilizzati grazie a tale

I videogiochi in uscita a giugno 2019 non sono tantissimi, ma saranno di certo capaci di soddisfare i palati di ben più di un videogiocatore. Nel mese dell'E3, la più grande fiera di settore dell'anno al via giorno 11 tra le luci e i colori di Los Angeles, assisteremo infatti al debutto di alcuni titoli di assoluto richiamo. Per altro su un po' tutte le piattaforme attualmente in commercio, vale a dire PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo

sabato pomeriggio, 1 giugno 2019 Lorella Boccia e Niccolò Presta sono convolati a nozze. Le foto del matrimonio spopolano già sui profili Instagram dei diretti interessati, ma anche quelli dei tantissimi invitati. Infatti, essendo figlio di Lucio Presta, agente dei vip, alla cerimonia erano presenti moltissimi personaggi dello spettacolo. Tutti tranne Paola Perego,

Snooki ha condiviso le prime dolcissime foto di Tutti e tre i suoi figli insieme : <3 The post Snooki ha condiviso le prime dolcissime foto di tutti e tre i suoi figli insieme appeared first on News Mtv Italia.

Conte all’Inter - Tutti i dubbi di Pagliuca : “è un’icona juventina…” : “Non me l’aspettavo anche se se ne parlava, Conte è un’icona juventina, ha vinto scudetti e coppe dei campioni da giocatore e da allenatore 3 scudetti di fila. È un professionista a cui piacciono le grandi sfide, quindi credo che abbia fatto la scelta giusta. Penso che i tifosi della Juventus ci siano rimasti male ma stiamo parlando di professionisti e bisogna guardare alla professionalità, ormai nel 2019 non ci possiamo ...

Don Probo - 100 anni e 4 figli (e sono Tutti preti) : E’ un prete, ma ha quattro figli maschi. E tutti e quattro fanno i preti. Questa la storia incredibile di don Probo Vaccarini, che martedì raggiunge un secolo e nella Cattedrale di Rimini, alle 17.30, il vescovo Francesco Lambiasi celebrerà una messa per festeggiare i suoi 100 anni. Probo è nato il 4 giugno 1919 e come tanti suoi coetanei ha conosciuto l’orrore della guerra.Tornato dalla Russia ha fatto per molti ...

È prevista per oggi pomeriggio l'attesa conferenza stampa del premier Giuseppe Conte - o un messaggio registrato, sembra che a Palazzo Chigi non abbiano ancora deciso - che si rivolgerà direttamente agli italiani per un messaggio che si preannuncia importante, tanto importante da venir diffuso soltanto alle 18.15, quando la Borsa italiana sarà già chiusa.Le indiscrezioni vogliono un Giuseppe Conte stanco dei continui scontri tra i due

In vacanza a Saint Tropez, la stupenda Diletta Leotta accende la fantasia dei suoi fan pubblicando alcune foto che la mostrano al mare, foto in cui reggiseno riesce a stento a contenere le sue forme davvero strabordanti. Abbronzata, super hot e sorridente, Diletta Leotta in questo scatto appena condiviso su Instagram è il ritratto dell'estate che pare finalmente arrivata, almeno a guardare la bellissima giornalista sportiva che, in riva al mare,

L?estate è stata inaugurata da un grande evento che ha visto protagonista una giovane coppia molto chiacchierata dello show business, il matrimonio tra il producer e agente

Mercoledì 5 giugno la catena di cosmetici Sephora chiuderà tutti suoi negozi e uffici negli Stati Uniti per un corso sulla "diversity" (cioè sul rispetto di tutti indipendentemente da sesso, etnia, orientamento sessuale) ai suoi dipendenti. Il corso arriva a

Ha parlato al termine dell'ultima tappa che gli ha regalato il gradino più basso del podio del Giro d'Italia lo sloveno Primoz Roglic, che grazie alla crono di Verona ha scavalcato Mikel Landa, chiudendo terzo. Il capitano della Jumbo-Visma ha rilasciato un'intervista a cyclingnews.com. Lo sloveno è comunque soddisfatto: "Certamente vedendo oggi nell'Arena così tanti tifosi sloveni, mi sembrava una vittoria, sono"

sono stati tratti in salvo dal Soccorso alpino e speleologico i quattro speleologi bloccati in una grotta, a causa di un'onda di piena improvvisa, nell'Abisso del Bifurto in Calabria. Gli speleologi estratti dalla grotta sono un po' provati dall'accaduto ma in buone condizioni. Si è appena concluso l'intervento di recupero del gruppo di 5 speleologi. "stanno tutti bene e non c'è stato bisogno di