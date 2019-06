Scomparso da 10 anni | ritrovato dalla famiglia grazie a un meme su Facebook

Giuseppe Petrolito - Scomparso da dieci anni/ La figlia "Impossibile se ne sia andato" : Giuseppe Petrolito, 35enne operaio scomparso dieci anni fa dalla provincia di Siracusa: la figlia intervistata da Chi l'ha Visto?

Lutto nel mondo degli sport invernali - è Scomparso Roberto Contento : fu segretario FISI negli anni ’90 : Lutto per lo sport: è scomparso Roberto Contento, segretario generale della FISI degli anni ’90 E’ scomparso questa mattina Roberto Contento, segretario generale della FISI dal 1992 al 2001. Contento ha avuto una lunga carriera come dirigente sportivo, a partire dalla fine degli anni ’60, quando fu segretario e presidente del Coni provinciale di Treviso. Dal ’72 all’84 fu segretario del Coni Veneto e quindi ...

Trovato morto in un lago bimbo autistico di 9 anni : era Scomparso da casa da 2 giorni : Un bimbo autistico di 9 anni, la cui scomparsa è stata denunciata dai genitori domenica scorsa, è stato Trovato senza vita in un laghetto non lontano dalla sua casa ad Aigues-Vives, nel dipartimento di Gard, in Francia. Inutili le ricerche senza sosta, alle quali hanno partecipato cani, sommozzatori e un elicottero della Gendarmeria. Indagini in corso.Continua a leggere

E’ Scomparso Gianluigi Gabetti - storico braccio destro dell’Avvocato Agnelli : aveva 94 anni : L’imprenditore classe 1924 è scomparso oggi all’età di 94 anni, fu lo storico braccio destro dell’Avvocato Agnelli Si è spento nella notte a Milano Gianluigi Gabetti, storico uomo Fiat e a lungo braccio destro dell’avvocato Giovanni Agnelli che aveva conosciuto nel 1971 a New York. aveva 94 anni. Lo annuncia lo famiglia. GIAN MATTIA D’ALBERTO/LAPRESSE I funerali si svolgeranno in forma privata, mentre la messa ...

E' Scomparso Gianni De Michelis : 11.24 E' morto Gianni De Michelis, aveva 78 anni. Ex esponente di spicco del Psi di Craxi e per molti anni ministro degli Esteri. Lo si è appreso in ambienti parlamentari. E' stato deputato socialista dal 1976 al 1993, è stato ministro dal 1980 al 1992 ricoprendo vari incarichi nei governi di Cossiga,Forlani, Spadolini, Fanfani, Craxi, De Mita e Andreotti. E' stato poi segretario del Nuovo Psi dal 2001 al 2007.

Davide - 15 anni - è Scomparso a Siracusa : E' scomparso a Siracusa, Davide, un ragazzino di 15 anni. Ha lasciato un biglietto dopo essersi allontanato col suo scooter per andare a scuola

JEAN VANIER E' MORTO/ Scomparso a 90 anni il fondatore della Comunità L'Arca : Era stato il fondatore di una delle più grandi opere di carità, la Comunità L'Arca, è MORTO a 90 anni JEAN VANIER ecco chi era

Madre continua a inviare sms al figlio Scomparso - dopo anni da quel numero riceve un messaggio : Carole ha perso suo figlio Taylor durante un incidente, il ragazzo stava studiando per diventare poliziotto e un giorno, mentre gestiva il traffico nella Colorado Highway 66, è stato travolto da un veicolo in fuga. Nell’incidente è stato coinvolto anche un suo collega, il quale è riuscito a salvarsi e ad evitare una morte certa. dopo il funerale del figlio, Carole, ha cercato di trovare un modo per alleviare il suo enorme dolore e ha ...

La lettera di Francesco Potenzoni al figlio Daniele - Scomparso da quattro anni : 'Tanti auguri - figlio mio' : scomparso durante un viaggio a Roma per incontrare il Santo Padre, di Daniele Potenzoni non si hanno ancora notizie ma il padre non perde le speranze. Il giovane, affetto da autismo, era assieme a tre ...

Atalanta - Scomparso lo storico talent scout Mino Favini : aveva 83 anni : Il club nerazzurro ha annunciato la scomparsa dello storico talent scout, spentosi oggi all’età di 83 anni L’Atalanta piange la scomparsa di Mino Favini, il club nerazzurro ha annunciato la morte del proprio storico talent scout con una nota pubblicato sul proprio sito. Foto LaPresse Tiziano Manzoni Già giocatore dell’Atalanta negli anni ’60, Favini è poi entrato nella società come dirigente negli anni Novanta, ...

Gubbio - paura per un ragazzino di 12 anni Scomparso nel nulla : ritrovato : Apprensione nella mattinata di Pasqua a Gubbio. Intorno alle 11 è scattato l'allarme per un ragazzino di 12 anni, scomparso da casa. Le ricerche - con vigili del fuoco e carabinieri in campo - si sono ...

Sebastian Vasile Motani : Trovato morto il ragazzo di 20 anni Scomparso : E' stato riTrovato senza vita il ragazzo di 20 anni scomparso ieri nel bolognese, a Idice di San Lazzaro. non era rientrato a casa e i genitori l'avevano cercato fino a tarda notte, per poi denunciarne la scomparsa ai carabinieri. Ma nel pomeriggio di oggi, Sebastian Vasile Motani, 20enne di origini romene, è stato Trovato morto nello specchio d'acqua tra via Palazzetti e via del Fiume, a Idice di San Lazzaro, in provincia di ...

Illusionista Scomparso 2 anni fa - i resti trovati ammanettati a un albero : ipotesi trucco finito male : A quasi due anni dalla scomparsa, sono stati trovati i resti di Ivan Klyucharev, 30 anni, l'Illusionista ribattezzato l''Harry Houdini' russo. Le circostanze della sua morte sono misteriose, ma una ...

Illusionista Scomparso da due anni : scheletro trovato ammanettato a un albero : Sono stati trovati, dopo due anni dalla sua scomparsa, i resti dell'Illusionista Ivan Klyucharev, l'"Harry Houdini" russo. L'uomo è stato rinvenuto ammanettato all'albero di un bosco, a 80 miglia da Mosca.Sarà una telecamera trovata vicino allo scheletro ad aiutare gli inquirenti nelle indagini. Sono infatti ancora sconosciute le circostanze della sua morte.A scoprire il corpo del 30enne, scomparso nel maggio del 2017, è stato un uomo che ...