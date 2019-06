Robert Pattinson sarà il prossimo Batman | ecco i meme su Patman

Ufficiale : Robert Pattinson sarà il prossimo Batman : Dopo svariati rumors Warner Bros. conferma che il prossimo Batman sarà niente meno che Robert Pattinson. Lo studio ha approvato l’attore, ma secondo la fonte, la negoziazione non è ancora finita. L’attore avrà un contratto iniziale per tre film, il primo sarà l’attesissimo “The Batman” di Matt Reeves (The War – Il pianeta delle scimmie) che uscirà nelle sale statunitensi il 25 giugno 2021. Robert Pattinson, ...

Nicholas Hoult e Robert Pattinson agli screen test per il ruolo di Batman! : Nicholas Hoult o Robert Pattinson: chi diventerà la nuova star del Worlds of DC? I due attori si contendono il ruolo di Batman al cinema nel film The Batman targato DC Comics – Warner Bros. diretto da Matt Reeves. I divi di Hollywood si sfidano agli screen test per ottenere la parte di Bruce Wayne! ... Leggi tuttoNicholas Hoult e Robert Pattinson agli screen test per il ruolo di Batman!L'articolo Nicholas Hoult e Robert Pattinson agli ...

Robert Pattinson sarà il nuovo Batman? “Ha un mento perfetto” : Robert Pattinson sarà il nuovo Batman? Ancora non c’è nessuna conferma ufficiale ma su Instagram è apparso un indizio che sembra confermare i rumors. Il direttore creativo della DC Entertainment, Jim Lee, ha infatti pubblicato una foto in cui si vedono diversi oggetti con cui si prepara a trascorrere il tempo durante un volo aereo. E tra le varie cose, si scorge bene il nome proprio di Pattinson nella trascrizione di un’intervista ...

Robert Pattinson nuovo Batman : curiosità e carriera dell’attore. Chi è : Robert Pattinson nuovo Batman: curiosità e carriera dell’attore. Chi è È più di una indiscrezione quella che riguarda l’attore britannico Pattinson. La notizia potrebbe sconvolgere i fan di Batman. Perché? Secondo numerose fonti, l’attore sarà il prossimo interprete del noto supereroe della DC Comics. Una buona o cattiva notizia? Il rumors nelle scorse settimane non era stato accolto con entusiasmo. Robert Pattinson nuovo ...

The Batman - già online le petizioni dei fan per sostituire Robert Pattinson! : The Batman – Nella notte Variety ha diffuso online la notizia che Robert Pattinson interpreterà al cinema Bruce Wayne nel nuovo film di Matt Reeves. Il popolo del web e i fan di Batman sono in rivolta contro la star di Hollywood e vogliono convincere Warner Bros. – DC Comics a sostituire l’attore. Qui trovi una delle petizioni. Ecco ... Leggi tuttoThe Batman, già online le petizioni dei fan per sostituire Robert ...

