Reyes | al momento dell' incidente la sua auto andava a 237 km h

Blastingnews

(Di lunedì 3 giugno 2019) A due giorni dal tragico, è emerso come la morte del calciatore spagnolo José Antonionon sia stata una fatalità. Secondo un quotidiano catalano, gli accertamenti fatti dallerità sulla vettura dimostrebbero un problema interno al veicolo. Sembrerebbe anche che il calciatore stesse correndo sulla strada a 237 km/h. Inoltre la Mercedes su cui viaggiava pare non fosse utilizzata da tanto tempo. Una mancata manutenzione che si sarebbe trasformata in un errore fatale quando sabatoha perso la vita insieme al cugino. Una terza persona a bordo del mezzo attualmente sta lottando tra la vita e la morte. Non è stata una fatalità Sono trascorsi soltanto due giorni dal tragicostradale in cui, lo scorso sabato, José Antonioha perso la vita. L'ex giocatore del Siviglia, Arsenal e Real Madrid è morto a causa'eccesso di velocitàa vettura su cui ...

MilanismoC : Ah però. #Reyes - SiamoPartenopei : Tragedia Reyes, al momento dell'incidente correva ad una velocità folle. L'accusa di Canizares - Alien1it : Morte #Reyes: l'auto a 237 km orari al momento del tragico schianto. -