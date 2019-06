Reddito di cittadinanza | scoperto un altro furbetto a San Vito lo Capo

Procedura d’infrazione Ue - Tria rassicura : “Reddito di cittadinanza e quota 100 non si toccano” : Il ministero dell'Economia, Giovanni Tria, assicura che il reddito di cittadinanza e la quota 100 non verranno toccate dal governo, nonostante la Procedura d'infrazione proposta dalla Commissione europea con tanto di critiche nei confronti dell'anticipo pensionistico introdotto con la legge di Bilancio.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza : oltre un milione e 200 mila domande : Sono 1.252.148 le domande di Reddito di cittadinanza presentate al 30 maggio. I dati arrivano dall'Inps. Sono state già lavorate oltre 960mila domande

Nel 2019 da Reddito di cittadinanza e «quota 100» risparmi per 1 - 3 miliardi : Nella nota di replica di Palazzo Chigi alla commissione Ue si afferma che «la minor spesa» per «le più cospicue misure adottate dal Governo nel corso dell'anno» risulterà «ragionevolmente pari ad un ulteriore 0,07 per cento del Pil»...

Lettera Ue all'Italia : probabile la richiesta di procedura di infrazione | Reddito di cittadinanza e quota 100 nel mirino : La commissione di Juncker boccia i nostri conti e rimanda ai ministri delle Finanze la decisione sulla multa

La lettera della Commissione UE all’Italia : bocciati Reddito di cittadinanza e quota 100 : In arrivo la conferma ufficiale della Commissione Ue: Bruxelles ha bocciato i provvedimenti del governo gialloverde e starebbe aprendo alla procedura d'infrazione per debito contro l'Italia. Una per una, da reddito di cittadinanza a quota 100, le misure dell'esecutivo sarebbero responsabili della stagnazione economica e dell'instabilità finanziaria del Paese.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza e rifiuto lavoro - scattano i controlli. Quali sono : Reddito di cittadinanza e rifiuto lavoro, scattano i controlli. Quali sono Il Reddito di cittadinanza, si sa, fa gola anche a tanti finti disoccupati, vale a dire lavoratori in nero che contano di nascondere al Fisco la loro attività professionale al fine sia di non pagare in contributi e le tasse, sia di intascare – indebitamente – il sussidio in oggetto. Vediamo come la legge vigente intende combattere il problema. Se ti ...

Carta Reddito di cittadinanza : limite Reddito giornaliero - come si calcola? : Carta reddito di cittadinanza: limite reddito giornaliero, come si calcola? Il reddito di cittadinanza continua a far discutere, nel bene e nel male. E tra chi vuole rinunciarci per sempre, perché deluso dall’importo o perché impossibilitato ad avere altre entrate di dubbia provenienza, c’è chi invece prosegue a ricevere mensilmente la liquidità prevista per cercare di arrivare alla fine del mese, sostenendo le spese alimentari e i beni di ...

Reddito di cittadinanza : figli minori - perché le famiglie sono penalizzate : Reddito di cittadinanza: figli minori, perché le famiglie sono penalizzate Secondo il Rapporto annuale di Bankitalia, il Reddito di cittadinanza favorisce i nuclei familiari composti da soli adulti mentre “penalizza” quelli in cui sono presenti dei minori. Reddito di cittadinanza: meno generoso del Rei per le famiglie con minori La Banca d’Italia, in una parte del suo rapporto annuale sull’economia nazionale, ha messo a confronto il ...

Reddito di cittadinanza - accolte 674mila domande : importo medio è 540 euro - per le pensioni 210 : L'Inps ha fornito alcuni dati riguardanti il Reddito di cittadinanza. A partire dal numero di domande presentate, che sono poco più di un milione e 200mila. Sulle circa 960mila richieste già elaborate dall'istituto di previdenza, quelle accolte sono 674mila, con un tasso di rifiuto del 26%. L'importo medio mensile è di 540 euro per il Reddito di cittadinanza e di 210 per le pensioni di cittadinanza.

Reddito - finora 674mila domande accolte. 81mila le pensioni di cittadinanza : l’importo medio è di 210 euro : Sono 1.252.148, come anticipato da Pasquale Tridico nel fine settimana, le domande di Reddito di cittadinanza presentate all’Inps al 30 maggio. Quelle già lavorate sono oltre 960mila, su un totale di poco più di un milione e 60mila presentate a marzo ed aprile, di cui 674mila sono state accolte, 277mila respinte e 9mila in evidenza per ulteriore attività istruttoria. Il tasso di rifiuto dunque è attualmente al 26%. l’importo medio del Reddito è ...

Coi primi soldi del Reddito di cittadinanza ho pagato bollette e fatto la spesa (pure i fusilloni) : E’ passato circa un mese da quando ho ritirato in posta la tessera del reddito di cittadinanza. La prossima settimana dovrebbero accreditare sulla tessera la seconda mensilità e nel frattempo la prima se ne è andata in un batter d’occhio. Dopo aver prelevato, la prima cosa che ho fatto con la tessera è stata la spesa al discount: quaranta euro (quarantun euro e sessanta, se una volesse spaccare il capello in quattro), con i quali ho comprato ...

Reddito DI CITTADINANZA/ I nuovi numeri sul flop della misura M5s : Il REDDITO di CITTADINANZA non sta avendo il successo che si ipotizzava. Le cause di questo flop sembrano essere state individuate

Carta Reddito di cittadinanza : limite spesa giornaliero? Ultime news sull’utilizzo : Quali acquisti si possono fare con la Carta Reddito di cittadinanza per non incorrere nelle spese vietate e perdere il sussidio statale? In linea di principio la Carta dev’essere utilizzata per le esigenze essenziali della vita quotidiana escludendo tutti quei beni e servizi che siano sintomo di un utilizzo fraudolento del Reddito di cittadinanza (da parte di chi non ne ha realmente bisogno), su cui anche il Ministero del Lavoro di concerto con ...

Feltri attacca Salvini sul taglio pensioni e critica il Reddito di Cittadinanza : Vittorio Feltri attacca il ministro Salvini per il taglio delle pensioni, criticando la manovra che finanzia il Reddito di Cittadinanza voluto dai grillini Due attacchi nel giro di poche ore. Per i tagli alle pensioni, Matteo Salvini è finito nel mirino di Vittorio Feltri. Il direttore infatti non perdona al vicepremier della Lega di non essersi opposto alla … Continue reading Feltri attacca Salvini sul taglio pensioni e critica il Reddito ...