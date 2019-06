Napoli | violenze su due studentesse minorenni a scuola | arrestato bidello 55enne

Blastingnews

(Di lunedì 3 giugno 2019) Tutto è partito una mattina dello scorso dicembre, quando una ragazza di 15 anni è rientrata in classe piangendo. A quanto pare undella sua, un istituto alberghiero a Castellammare di Stabia in provincia di, aveva appena abusato di lei in uno stanzino, situato in un luogo appartato del complesso. Dopo la denuncia della giovane sono partite le indagini che hanno portato venerdì scorso all’arresto del responsabile, un, con la pesante accusa di violenza carnale aggravata, nei confronti di almeno due minori. Infatti, in seguito ad una serie di accertamenti eseguiti dalla polizia, alla prima vittima se n’è aggiunta un'altra, sempre minorenne. Il presunto stupratore è quindi ora agli arresti domiciliari, in attesa di essere ascoltato dal giudice. Fondamentale la testimonianza della vittima Gli inquirenti, che non escludono l’esistenza di altri possibili casi di ...

