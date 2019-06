Manchester City | Guardiola si sofferma sul proprio futuro | le parole di Pep gelano la

Money : Agnelli era a Baku per intercettare dalla Uefa informazioni sul caso Manchester City : Money torna sui motivi per cui l’affare Guardiola alla Juventus sarebbe possibile. Innanzitutto Pep si sarebbe già liberato dal City, che da ieri sera avrebbe un nuovo allenatore, Maurizio Pochettino. Guardiola sarà il nuovo allenatore della Juventus non solamente per soddisfare i sogni del Presidente bianconero Agnelli e la sua voglia di vincere la Champions League, ma anche a causa di una continua guerra tra sponsor Il gioco è stato ...

Juventus - l'eventuale cessione di Cancelo al Manchester City garantirebbe una plusvalenza : In attesa dell'ufficializzazione del nuovo tecnico per la prossima stagione, la dirigenza bianconera sta lavorando sul mercato per rafforzare una rosa che quest'anno ha palesato dei limiti tecnici soprattutto in Champions League. L'obiettivo del club torinese sarebbe quello di effettuare pochi acquisti mirati poiché, stando alle dichiarazioni del vicepresidente Pavel Nedved, ci sarebbero già diversi elementi di prestigio in organico. Qualche ...

Allenatore Juventus - Alberto Galassi (CdA Manchester City) blinda Guardiola : “Voce priva di fondamento” : Alberto Galassi, membro italiano del CdA del Manchester City ha spazzato via ogni dubbio sul possibile approdo di Guardiola sulla panchina della Juventus, intervenendo ai microfoni di Sky Sport: “Siamo veramente al ridicolo – ha sbottato – La volontà di Guardiola è di rimanere. La prima cosa che un club serio fa è contattare l’altro club visto che Guardiola è sotto contratto. Il Manchester City non può essere ...

Juventus - l’Agi : “Guardiola sarà nuovo allenatore”. La società bianconera non commenta e il Manchester City smentisce : “Trovato l’accordo tra Pep Guardiola e la Juventus“. Lo scrive l’agenzia di stampa Agi specificando che società e allenatore “avrebbero raggiunto un accordo che impegnerebbe l’allenatore con i bianconeri per quattro anni con un compenso di 24 milioni di euro a stagione“. Anche se la Juventus, contattata dalla stessa agenzia, ha precisato che nella giornata si svolgerà un altro importante evento ...

Guardiola alla Juve : arriva la smentita del Manchester City : Addio sogni di gloria. Dal Manchester City arriva una doccia fredda, anzi, ghiacciata, con la smentita dell’avvocato del club inglese nonché membro del CdA, Alberto Galassi. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Galassi ha parlato in veste ufficiale dicendosi sorpreso nel leggere la notizia di Guardiola alla Juventus. L’avvocato la definisce “una corbelleria enorme”. Non solo l’allenatore vuole restare in ...

Il Manchester City definisce “ridicola” l’ipotesi di Guardiola alla Juventus : Il Sun riporta la reazione del Manchester City all’annuncio che Guardiola sarebbe il prossimo allenatore della Juventus. Secondo il tabloid inglese il City ha smentito categoricamente le voci che arrivano dall’Italia. Le voci circolate nelle utlime ore sono considerate dalla società di Manchester “ridicole“. Sempre in base a quanto filtra dagli uffici dell’Etihad Stadium, i freschi campioni d’Inghilterra sono tranquilli ...

Guardiola-Juventus? Il Manchester City esce allo scoperto : tutti i dettagli : Manchester City allo scoperto in merito al futuro di Pep Guardiola che non dovrebbe essere lontano dalla Premier League “Voci ridicole” e “zero chance“. Il Manchester City ha commentato così le indiscrezioni in merito all’ipotesi di approdo di Guardiola alla Juventus. Il club inglese, secondo quanto rivelato dal Sun, ha confermato senza mezzi termini la permanenza del tecnico sulla panchina dei Citizens anche ...

Manchester City ad un passo da Cancelo : a chiederlo è stato Guardiola? : Manchester City vicinissimo ad acquistare Cancelo dalla Juventus a fronte di una maxi proposta economica fatta ai bianconeri La Juventus sogna Guardiola, intanto Guardiola sogna Cancelo per il suo Manchester City. Uno scenario alquanto paradossale, ma al momento sembra proprio che i Citizens stiano trattando la cessione di Cancelo con i bianconeri, al di là di come andrà a finire la querelle panchina per la squadra torinese. Secondo quanto ...

Calciomercato Juventus - dal Portogallo : offerta del Manchester City per Cancelo : Calciomercato Juventus – Potrebbe essere già finita l’avventura alla Juventus di Joao Cancelo. Ne sono sicuri in Portogallo, dove il quotidiano sportivo Record parla di un accordo ormai ad passo fra il club bianconero e il Manchester City sulla base di 60 milioni. La Juventus ha acquistato Cancelo una stagione fa dal Valencia per 40 milioni. Il calciatore, per le sue caratteristiche offensive, piace molto a Guardiola. ...

FA Cup : il Manchester City passeggia sul Watford - la partita termina con un perentorio 6-0 : Con la netta vittoria in finale di FA Cup per 6-0 contro il Watford il Manchester City ha conquistato il suo quarto trofeo stagionale, dopo le vittorie in campionato, Coppa di Lega e Community Shield. E' mancato quest'anno solo lo scatto decisivo in Champions agli uomini di Guardiola, competizione in cui sono usciti per mano del Tottenham nei quarti di finale. Guardiola non vorrebbe lasciare il Manchester City Nella giornata di ieri per l'ex ...

Manchester City - Guardiola imbufalito in conferenza stampa : Pep a muso duro contro un giornalista [VIDEO] : Provocato nel corso della conferenza stampa successiva al successo in FA Cup contro il Watford, l’allenatore del City non le ha mandate a dire ad un giornalista conferenza stampa di fuoco per Pep Guardiola dopo il successo in FA Cup del suo Manchester City, l’allenatore catalano non le ha mandate a dire ad un giornalista colpevole di avergli rivolto una domanda poco carina. Quale? Se avesse ricevuto denaro extra contratto dal ...

Il Manchester City è il passato - Kompany riparte dall’Anderlecht : sarà allenatore-giocatore per tre anni : Ufficializzato l’addio al City, il difensore belga torna in patria per vestire i panni di allenatore-giocatore dell’Anderlecht Nuova vita per Vincent Kompany, il difensore belga infatti lascia il Manchester City e torna in patria, firmando con l’Anderlecht un triennale per ricoprire il ruolo di allenatore-giocatore. Chiusa la parentesi durata undici anni in Inghilterra con la maglia dei ‘citizens’, il classe ...