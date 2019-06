L’Iraq condanna a morte gli ex foreign fighter dell’Isis tra cui 450 francesi Cosa

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2019) Dalla fine della guerra con lo Stato islamico, le autorità irachene hanno arrestato o si sono fatte consegnare dalle formazioni curde o da altre forze filo-occidentali circa 20.000 persone sospettate di avere legami col gruppo terrorista. Di queste, 4000 sono “s” provenienti da 80 paesi. Almeno 450 sono. In totale, sono state già inflitte oltre 3000 condanne a. La “giustizia dei vincitori” non va per il sottile: processi di massa, avvocati d’ufficio del tutto impreparati, procedure sommarie e rapide, prove estorte sotto tortura, scambi d’identità, verdetti automaticamente confermati in appello. Le ultime condanne, riguardanti sette cittadini, sono state emesse la scorsa settimana. Di nuovo torna la domanda: che fare? I “s” europei dovrebbero essere processati nel paese in cui sono stati ...

