La Camera di Commercio | Attenti alle bollette truffa

(Di lunedì 3 giugno 2019) Giovanni Vasso Falsi bollettini da pagare e telefonate di (presunti) rimborsi, ladiirpina dirama un avviso: "Massima attenzione" Falsi bollettiniimprese, ladidi Avellino mette in guardia gli utenti: occhio ai furbetti. Le segnalazioni sono state tante, al punto che l’organizzazione di categoria per l’Irpinia è stata costretta a diramare una nota ufficiale in cui afferma di diffidare da bollettini che richiedono pagamenti etelefonate di chi, evidentemente spacciandosi per impiegato delladi, prospettando l’eventualità di rimborsi, chiede codici bancari e riferimenti Iban. Sul sito ufficiale della struttura, è stato pubblicato l’avviso: “Si invita a prestare massima attenzione a richieste di pagamento inviati da soggetti con denominazioni simili a quelli delladi– si legge – allo scopo di ...

