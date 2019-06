Fazio | “Sembra che ci rivedremo su Rai2 dall’amico Freccero L’importante è essere

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2019) In apertura dell’ultima puntata di questa stagione di Che tempo che fa, su Rai1, Fabioha ringraziato il pubblico: “Stasera è una serata di molti ringraziamenti perché siamo giunti alla fine di una stagione intensa, complicata ma molto vivace. Trentadue puntate insieme con una media di oltre 3,8 milioni di telespettatori. L’anno prossimo sembra che ci ritroveremo sucol mio amico Carlocon cui abbiamo fatto tanti anni fa Anima mia, Quelli che il calcio.è avere sempre la possibilità di divertirsi, di crescere di inventare e diconsiderati una risorsa e non un problema, il luogo non conta”. Video Rai L'articolo: “Sembra che cisudall’amico. L’importante èconsiderati risorsa e non problema” proviene da Il Fatto Quotidiano.

