Dl crescita | spunta un maxi scivolo nelle grandi imprese | in pensione sette anni prima

tgcom24.mediaset

(Di martedì 4 giugno 2019) E' quanto prevede l'emendamento dei relatori Raphael Raduzzi (M5S) e Giulio Centemero (Lega): una misura in via sperimentale nel 2019 e nel 2020 per le aziende sopra i 1000 dipendenti

CiccioAmar82 : RT @Linkiesta: Nel decreto crescita spunta la norma che salva l'app di Parisi, Presidente Anpal, dal rischio di una gara pubblica. A casa n… - elena_gentile : RT @Linkiesta: Nel decreto crescita spunta la norma che salva l'app di Parisi, Presidente Anpal, dal rischio di una gara pubblica. A casa n… - MarselParadigmi : RT @Linkiesta: Nel decreto crescita spunta la norma che salva l'app di Parisi, Presidente Anpal, dal rischio di una gara pubblica. A casa n… -