Crescono i mal di pancia nel M5s Fico accelera sulla scissione | ecco il piano

(Di lunedì 3 giugno 2019) Il MoVimento Cinque Stelle sembra sprofondare in una crisi irreversibile. In una certa misura, il trauma del 26 maggio ha anche sdoganato “le correnti” che da tempo covavano all’interno del movimento. Infatti, il dissenso interno, che fino a ieri si era espresso solo per voci singole e immediatamente sospettate di “deviazionismo”, ha ricevuto nell’attimo di tormentata autocoscienza una sua legittimazione. E così in queste ultime ore in casa 5stelle è successo di tutto. S’è visto la deputata pentastellata, Carla Ruocco, col suo voto contrario a Di Maio su Rousseau; Roberto, che per la prima volta ha partecipato all’assemblea dei gruppi parlamentari sentenziando di essere “sempre stato contrario alla politica che si identifica in una sola persona”. O Gianluigi Paragone, per citare un altro “capo popolo”, che senza mezzi termini ha detto che Di Maio ha troppi incarichi e così non va ...

