Conte | Lega e M5S dicano subito se vogliono proseguire o mi dimetto Diretta

Governo M5S-Lega - sconfitti malpancisti e rosiconi Conte batte i pugni e la maggioranza va avanti : "Personalmente resto disponibile a lavorare nella massima determinazione di un percorso di cambiamento. Ma non posso compiere questa scelta da solo. Le due forze politiche devono essere consapevoli del loro compito". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrando la stampa a Palazzo Chigi Segui su affaritaliani.it

Governo - Giuseppe Conte : 'Senza impegno di Lega e M5S rimetterò il mandato' : Un discorso pacato ma nello stesso tempo duro quello del premier Giuseppe Conte, che ha appena terminato la conferenza stampa che ha indetto oggi, 3 giugno 2019, presso Palazzo Chigi. Il primo ministro ha richiamato le due forze politiche di maggioranza, Lega e Movimento Cinque Stelle, che ormai da qualche tempo continuano a stuzzicarsi. Conte ha detto che vuole un grande spirito di coesione tra tutte le forze politiche per poter proseguire il ...

Salvini a Conte : "Andiamo avanti - la Lega c'è" : "Noi non abbiamo mai smesso di lavorare, evitando di rispondere a polemiche e anche insulti, e gli Italiani ce lo hanno riconosciuto con 9 milioni di voti domenica". Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, mentre è ancora in corso la conferenza stampa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha chiesto una risposta chiara ai due leader dei partiti di maggioranza. "Proprio oggi ad esempio ho ...

Ultimatum di Conte a Lega e M5S : “Non mi presto a vivacchiare - se resto solo rimetterò il mandato” : «resto disponibile a lavorare nella massima determinazione di un percorso di cambiamento, ma non posso compiere questa scelta da solo. Le due forze politiche devono essere consapevoli del loro compito. Se ciò non dovesse esserci, non mi presterò a vivacchiare per prolungare la mia presenza a palazzo Chigi. Molto semplicemente rimetterò il mio manda...