Cancro del pancreas, nuovo farmaco dimezza la progressione e allunga la vita

(Di lunedì 3 giugno 2019) Gli scienziati italiani sono riusciti a dimostrare l’efficacia di uncontro ildelche è in grado dire ladella malattia, ma solo in alcuni casi, quelli cioè in cui il paziente ha una mutazione dei geni i BRCA1 e/o BRCA2 (gBRCAm). I pazienti partecipanti allo studio erano tutti portatori della mutazione dei geni BRCA1 e/o BRCA2 (gBRCAm), questo perché circa il 7,5% dei malati di tumore delha queste mutazioni, sia perché su di essere riesce ad intervenire il. Come spiegano gli scienziati, il“funziona bloccando l’azione di un enzima che ripara il DNA, la proteina PARP, impedendo così il riparo dei danni provocati al DNA dalla chemioterapia precedente con derivati del platino”.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...