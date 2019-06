Calcio femminile | Mondiali 2019 | il calendario delle partite dell’Italia Date

oasport

(Di lunedì 3 giugno 2019) Il conto alla rovescia sta per scadere: dal 7 giugno al 7 luglio idiin Francia andranno in scena. L’Italia torna a partecipare alla fase finale della rassegna iridata a distanza di 20 anni dall’ultima volta. La formazione di Milena Bertolini ha conquistato l’accesso con pieno merito, giungendo in vetta al proprio girone di qualificazione, ottenendo sette vittorie ed una sola sconfitta. Una formazione in crescita quella azzurra che ha espresso un gioco piacevole e calciatrici di livello internazionale. Le nostre portacolori faranno il loro esordio allo Stade du Hainaut a Valenciennes contro l’Australia il 9 giugno, per poi scendere in campo contro la Giamaica il 14 giugno a Reims e contro il Brasile sempre a Valenciennes il 18 giugno. L’accesso agli ottavi di finale sarà riservato alle prime due classificate dei sei gironi, più le ...

juventusfc : Buona fortuna alle nostre 8 campionesse convocate con la Nazionale ???? @Vivo_Azzurro per i Mondiali di Calcio Femmin… - JuventusFCWomen : Complimenti a @ritaguari, che ha vinto il 'Premio Bulgarelli' come 'Miglior Allenatore di Calcio Femminile 2019' ????… - Vivo_Azzurro : ?? Le 23 #AZZURRE ???? convocate dal Ct #Bertolini per i #Mondiali ?? di #Calcio ?? in #Francia ???? #WWC19 L'articolo… -