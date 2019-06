Cagliari San Michele sotto choc | Adolfo Mussini ucciso in casa

Scoperta shock a Cagliari - anziano trovato morto in casa in un lago di sangue : è omicidio : Terribile ritrovamento nelle scorse ore in un'abitazione di Cagliari. Un uomo di 88 anni è stato trovato morto in casa sua, in piazza Valsassina, riverso a terra in un lago di sangue. Si ipotizza un omicidio. La Scoperta shock nella prima serata di domenica 2 giugno, intorno alle 19.30, dopo la segnalazione da parte di alcuni vicini di casa che non lo vedevano da diverse ore e non riuscivano in alcun modo a mettersi in contatto con ...

Cagliari. Disinfestazione nelle vie Reni - Fellini - Tasso - Sanzio e Padrini : nelle vie Reni, Fellini, Tasso, Sanzio e Padrini a Cagliari, venerdì 7 giugno si terrà una Disinfestazione. A partire dalle

Cagliari. Una serata di arte e narrazione dedicata alla Laguna di Santa Gilla : Sabato 8 giugno alle ore 18.00, nella Sala Nanni Loy a Cagliari, si terrà “Voci dalla Laguna”, una serata di

Giudice sportivo - nessuna sanzione a Cagliari e Inter per i cori razzisti : nessuna sanzione a Cagliari e Inter per i cori razzisti e discriminatori nelle sfide con Juventus e Chievo Verona: lo ha deciso il Giudice sportivo della Serie A. [IN AGGIORNAMENTO] L'articolo Giudice sportivo, nessuna sanzione a Cagliari e Inter per i cori razzisti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Orgoglio Napoli - Cagliari sconfitto al San Paolo : Il Napoli batte il Cagliari e conquista matematicamente il secondo posto in classifica alle spalle della Juventus. Ma non e' tutto oro quel che luccica. La prestazione della squadra di Ancelotti e' infatti una delle peggiori dell'intero campionato. Gli azzurri, in svantaggio fino a sei minuti dal termine, ribaltano il risultato con i gol di Mertens e di Insigne, grazie a un calcio di rigore per fallo di mano di Ionita contestatissimo dai sardi e ...

Orgoglio Napoli - Cagliari sconfitto al San Paolo. Ed è polemica sul Var : Il Napoli batte il Cagliari e conquista matematicamente il secondo posto in classifica alle spalle della Juventus. Ma non e' tutto oro quel che luccica. La prestazione della squadra di Ancelotti e' infatti una delle peggiori dell'intero campionato. Gli azzurri, in svantaggio fino a sei minuti dal termine, ribaltano il risultato con i gol di Mertens e di Insigne, grazie a un calcio di rigore per fallo di mano di Ionita contestatissimo dai sardi e ...

Il Napoli vince in rimonta contro il Cagliari : 2-1 al cardiopalma al San Paolo : Il Napoli di Carlo Ancelotti va sotto contro il Cagliari di Rolando Maran, al 63', ma con mezz'ora giocata alla grande riesce a ribaltare il risultato e a vincere la partita per 2-1. Al gol di ...

Calcio - Serie A 2019 : Insigne ribalta il Cagliari - Sanabria grazia la Roma. Napoli aritmeticamente secondo : Il comune denominatore dei due posticipi domenicali della 35ma giornata della Serie A di Calcio è il penalty n pieno recupero fischiato in entrambi i match sul punteggio di 1-1: in Genoa-Roma però Sanabria si fa parare la conclusione, mentre in Napoli-Cagliari Insigne è freddo e consegna la vittoria ai suoi. GENOA-ROMA 1-1 Accade tutto nel finale: vantaggio giallorosso siglato al minuto 82 da El Shaarawy, allo scoccare del 90′ Romero ...

Napoli-Cagliari - Il Mattino : “Il grande gelo sul San Paolo : col Cagliari il minimo dell’era ADL” : Napoli-Cagliari, Il Mattino annuncia record di presenze in negativo Le contestazioni, unite ad un campionato che ormai ha poco altro da scrivere, non smuovono i tifosi partenopei. A poco più di 48 ore da Napoli-Cagliari, infatti, c’è da registrare un record negativo. Parliamo di presenze al San Paolo, dove per la sfida contro i sardi sono attesi pochissimi spettatori. Ne parla l’ edizione odierna de Il Mattino “Si ...

Cagliari. Raffaella Lostia 363° Alter Nos della Festa di Sant’Efisio : La tradizione batte il genere. Con l’investitura ufficiale di stamattina e la consegna del Toson d’oro da parte del Commissario

Cagliari. Proiezione di fotografie sulla Settimana Santa : Fino a venerdì 19 aprile, in occasione della Settimana Santa, nello spazio dell’Archivio Multimediale della MEM, saranno proiettate attraverso un

Diretta Cagliari Palermo Primavera/ Streaming video tv : rosanero cercano la salvezza : Diretta Cagliari Palermo Primavera: Streaming video e tv, quote e risultato live della ventiquattresima giornata del campionato Primavera 1.